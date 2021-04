Pubblicato il 05 aprile 2021 | 11:05

Crostata vegana pere e cioccolato

250 g biscotti secchi vegani

100 g margarina

15 g cacao amaro in polvere

280 g cioccolato fondente 72%

400 ml (1 lattina) latte di cocco

60 ml sciroppo d’acero

20 g olio di cocco

4 pere abate

60 ml sciroppo d’acero

200 ml acqua

1/2 cucchiaino di agar agar

20 g nocciole tritate

1/2 pera

qualche fogliolina di menta

Iniziamo con la preparazione della base: in un pentolino facciamo sciogliere a fuoco basso la margarina. Intanto, in un robot da cucina tritiamo finemente i biscotti, aggiungiamo poi il cacao, la margarina sciolta e continuiamo ad amalgamare fino a quando non otterremo un composto granuloso e appiccicoso.Trasferiamo la base in uno stampo per crostata leggermente oleato, meglio se con il fondo rimovibile, così sarà più facile sformarla. Facciamo aderire i biscotti con la punta delle dita sulla base e sui bordi dello stampo. Riponiamo in freezer mentre ci dedichiamo alle altre preparazioni.Passiamo ora allo strato alle pere: sbucciamo e priviamo del torsolo le pere, tagliamole a cubetti e mettiamole in una padella insieme allo sciroppo d'acero e all'acqua. Accendiamo la fiamma e lasciamole cuocere fino a quando non si saranno ammorbidite, mescolando di tanto in tanto con un mestolo.Una volta pronte, spegniamo il fuoco e riduciamole in purea con un mixer ad immersione direttamente all'interno della padella. Riaccendiamo la fiamma e aggiungiamo l'agar agar, mescoliamo bene fino a quando non si sarà sciolto completamente. Dopo circa 5 minuti, spegniamo il fuoco, lasciamo raffreddare qualche minuto, tiriamo fuori la base dal freezer e copriamola con la purea di pere. Riponiamo poi nuovamente in freezer.Eccoci all'ultimo strato al cioccolato: in un pentolino mettiamo il latte di cocco, lo sciroppo d'acero e l'olio di cocco, accendiamo la fiamma e mescoliamo bene per qualche minuto in modo tale che tutti gli ingredienti si amalgamino bene. Aggiungiamo quindi il cioccolato e lasciamo che si sciolga completamente nel latte di cocco.Quando la crema si sarà raffreddata completamente versiamola sulla purea di pere. Lasciamo riposare la torta in frigo per una notte.Per la decorazione tagliamo la mezza pera a cubetti e facciamola caramellare qualche minuto in una padella con un cucchiaio di sciroppo d'acero e due cucchiai d'acqua. Decoriamo la crostata con le pere caramellate, delle nocciole tostate tritate e delle foglioline di menta.