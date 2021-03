Pubblicato il 07 marzo 2021 | 11:00

Torta Guinness al cioccolato

250 ml di Guinness

250 g di burro chiarificato

75 g di cacao in polvere

400 g di zucchero semolato

150 ml di panna acida

2 uova grandi

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

275 g di farina 00

2 cucchiaini e mezzo di bicarbonato di sodio

300 g di formaggio Exquisa Fresco cremoso Senza Lattosio

150 g di zucchero a velo

2 cucchiaini di farina di mais

125 ml di panna da montare

La torta Guinness al cioccolato è un dolce ispirato all’omonima birra irlandese, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.. Nello specifico, la torta rievoca i colori della Guinness, in quanto si caratterizza per il contrasto tra una tonalità scura (data dal dolce) e una tonalità chiara (data dalla copertura). Inoltre, l’impasto è realizzato proprio con la birra Guinness, che aggiunge un gradevole sentore amarognolo. Essa viene mescolata prima con il burro e successivamente con gli altri ingredienti, in modo da formare un impasto sui generis, ma apprezzabile da tutti i palati.La ricetta potrà apparirvi un po’ complicata, in quanto il procedimento si discosta leggermente da quello delle torte all’italiana. Tuttavia, vi basterà seguire fedelmente le indicazioni che trovate qui sotto per realizzare una perfetta torta Guinness. Tra l’altro, ho preso ispirazione dalla ricetta originale pubblicata da Nigella.com, che è una garanzia in quanto a dolci delle tradizioni anglosassoni e irlandesi.La copertura della torta guinness al cioccolato riveste un ruolo importante in questa ricetta, anche perché ha il compito di rievocare la schiuma della birra Guinness (suo tratto distintivo). Tuttavia, non è difficile da realizzare. Si tratta, infatti, di unire a più riprese la panna, lo zucchero e il formaggio cremoso. Vi consiglio di utilizzare il formaggio Exquisa Fresco Cremoso senza lattosio, che è tra i migliori in circolazione e rende molto anche nella veste di ingrediente da copertura e farcitura.È un formaggio cremoso completamente lactose-free, dunque può essere consumato senza alcun timore dagli intolleranti al lattosio, che rappresentano una fetta consistente della popolazione. Tuttavia, si fa apprezzare anche da tutti gli altri, anche perché il processo di rimozione del lattosio non incide minimamente sul gusto. Questo formaggio cremoso senza lattosio testimonia ancora una volta la capacità di Exquisa di venire incontro a chi ha problemi di intolleranze alimentari, garantendo prodotti di elevata qualità.Come preparare la panna acida?Uno degli ingredienti principali della torta Guinness al cioccolato è la panna acida. È una preparazione di origine anglosassone, protagonista anche di molte ricette francesi e italiane. Il nome rivela in parte la sua particolarità, infatti è “acida” in quanto realizzata con lo yogurt e il limone, oltre che con la panna liquida. Nello specifico, lo yogurt dovrebbe essere alla greca, dunque adatto sia per il dolce che per il salato, mentre il limone dovrebbe essere presente in modiche quantità (un cucchiaino per ogni etto di panna).La ricetta della panna acida è molto semplice e alla portata di tutti. Si tratta di mescolare la panna liquida e lo yogurt, facendo riposare questo composto per 24 ore in modo che fermenti. Successivamente, si filtra il succo di limone e lo si inserisce nel composto. Il tutto va poi riposto in frigorifero per qualche ora.Per la preparazione della torta Guinness al cioccolato iniziate riscaldando il forno a 180 gradi. Poi ungete e rivestite uno stampo a cerniera dal diametro di 23 cm. Ora versate la birra in una pentola ampia e alta, poi mettete il burro (fatto a fette) e accendete il fuoco. Riscaldate fino a quando il burro non si sarà fuso, poi unite il cacao e lo zucchero. In una ciotola a parte mescolate energicamente la panna acida, le uova e la vaniglia, poi unite questo composto a quello precedente. Infine, unite la farina, il bicarbonato e amalgamate il tutto.Versate l’impasto così ottenuto nello stampo a cerniera e cuocete al forno per 45 minuti. Poi fate raffreddare e, quando la torta si è intiepidita, posizionatela su un piatto da portata o su un vassoio per dolci e occupatevi della copertura. Sbattete il formaggio cremoso per ammorbidirlo ancora di più, setacciate lo zucchero e la farina di mais, poi unite questi ingredienti ed amalgamate per ottenere un composto cremoso. Infine, aggiungete la panna a più riprese e montate energicamente per ottenere una crema facile da spalmare. Spalmate la crema sulla parte superiore della torta in modo che si crei il contrasto tra la tonalità scura e quella chiara, tipico della famosa Guinness. Ora la torta è pronta per essere servita.Dalla nota ministeriale: È stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml Noi scriviamo "consentita o consentito" per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette