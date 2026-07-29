Fagottini di pasta all’ortica con lumache, salsa di sedano rapa e lamponi

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Dopo averle spurgate in due bolliture precedenti, cuocere le lumache con il guscio in un brodo con sedano, cipolla carota alloro e pepe in grani per almeno 1 ora ,scolare e togliere dal guscio tenendo solo la parte callosa, far sudare il burro con lo scalogno e il prezzemolo tritati e unire poi le lumache e cuocere per almeno 15 minuti sistemare di sale e pepe, scolare le lumache e raffreddare il burro di cottura in una sac à poche