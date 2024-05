Fichi di Cosenza Dop al bergamotto, squacquerone e crudo

Fichi di Cosenza Dop al bergamotto, squacquerone e prosciutto crudo

Fichi di Cosenza Dop al bergamotto, squacquerone e prosciutto crudo.

Voglia di un antipasto insolito e gustoso? Ecco la ricetta di Lorenzo Alessio della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Fico al bergamotto

4 fichi al bergamotto

qb erbe aromatiche

qb fiori eduli

Squacquerone variegato ai fichi

150 g squacquerone

40 g melassa di fichi

qb Addensa Mi

Prosciutto crudo marinato al basilico e limone

80 g prosciutto crudo a brunoise

10 ml olio Evo

qb scorza di limone

qb pepe

qb basilico in foglie

Per decorare

qb erbe aromatiche

Preparazione

Fico al bergamotto

Tagliare la parte apicale del fico al bergamotto. Con l'aiuto delle dita conferire una leggera pressione al centro delfico, formando così un contenitore simile ad unatartelletta.

Squacquerone variegato ai fichi

Suddividere lo squacquerone in due bowle solo in una aggiungere la melassa di fichi.

Addensare entrambi i composti con Addensa Mi e suddividerli in 2 sac à poche.

Stendere i due composti alternando su un foglio di pellicola. Arrotolare fino a formare un cilindro e inserirlo nuovamente nelsac à poche.

Prosciutto crudo marinato al basilico e limone

Unire tutti gli ingredienti e condizionare in un sacchetto da sottovuoto. Far riposare il tutto in frigorifero per 2 ore.

Servizio

Inserire all'interno dei fichi il prosciutto crudo marinato, terminare con lo squacquerone variegato ai fichi e le erbe aromatiche.

