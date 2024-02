Il fish & chips, il piatto simbolo della tradizione del Regno Unito

Fish & chips

Il fish & chips è la ricetta tradizionale più famosa del Regno Unito, conosciuta e apprezzata da tutto il mondo. Originariamente, veniva venduto come cibo da strada, servito in semplice carta da avvolgere per un pasto veloce e comodo. Tuttavia, nel corso degli anni, è diventato un'icona culinaria, presente in una molti ristoranti, pub e locali del Paese (e non solo). Ecco la ricetta:

Ingredienti

Per il pesce:

2 filetti di merluzzo fresco

1 tazza di farina per pastella

1 cucchiaino di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di pepe nero

1 tazza di birra chiara (tipo lager)

Per le patatine fritte:

2 grandi patate, sbucciate e tagliate a bastoncini

Olio di semi per friggere

Sale q.b.

Per il condimento:

Maionese o ketchup per accompagnare

Preparazione

Preriscalda l'olio in una pentola profonda o in una friggitrice elettrica a 180°C. In una ciotola, mescola la farina per pastella, il lievito in polvere, il sale e il pepe. Aggiungi gradualmente la birra, mescolando fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Asciuga delicatamente i filetti di merluzzo con della carta assorbente per eliminare l'eccesso di umidità. Passa i filetti di merluzzo nella pastella in modo uniforme, assicurandoti che siano completamente ricoperti.

Una volta che l'olio è caldo, immergi delicatamente i filetti di merluzzo nella pentola o nella friggitrice. Cuoci per circa 4-5 minuti o fino a quando sono dorati e croccanti. Scolali con una schiumarola e mettili su un piatto foderato con carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Mantieni caldo in forno a 100°C mentre prepari le patatine.

Nel frattempo, friggi le patatine a bastoncini nell'olio caldo fino a quando sono dorate e croccanti. Scola le patatine su carta assorbente e condiscile con un pizzico di sale. Servi immediatamente i filetti di merluzzo e le patatine fritte calde, accompagnandoli con maionese, ketchup o salsa tartara a piacere. Goditi il tuo delizioso Fish & Chips fatto in casa!

