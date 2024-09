Gamberi viola di Imperia, zabaione alla pera, polvere di aglio Vessalico bruciato

Pulire i gamberi eliminando gli scarti e immergerli nella salamoia fredda per 10 minuti, poi toglierli e asciugarli per bene. Condirli con lo zenzero, la buccia di limone e l’olio all’aglio.

Metterli in un barattolo di vetro e coprirli con l’olio extravergine, poi chiudere e cuocere a bagnomaria a 42°C per 20 minuti.

Cuocere le pere, possibilmente conference o kaiser, in un pentolino con poca acqua, poi frullarle.

Sbattere i tuorli a parte e aggiungere la maizena, il Marsala, il Moscato e le pere precedentemente riscaldate. Cuocere il tutto per 15 minuti.

Mettere gli spicchi in forno a 185 °C per 30 minuti. Se, terminato il tempo, sono imbruniti, portare il forno a 90 °C con estrazione per circa 20 minuti.