Il cocktail Ghost on Fire è una reinterpretazione audace e contemporanea che celebra il perfetto equilibrio tra la dolcezza naturale dell'agave e una decisa nota speziata. La base poggia sulla Tequila Ghost, distillato di carattere che si fonde con la freschezza agrumata del succo di lime e le note avvolgenti dell'Agavesito.
MIXOLOGY SPICY
Ghost on Fire: quando la dolcezza dell’agave incontra le spezie
Ghost on Fire è un cocktail firmato Pallini che unisce Tequila Ghost, lime e Agavesito. Servito in coppetta con half rim di Sal de Gusano e peperone disidratato, regala un equilibrio tra dolcezza, freschezza e note speziate
Preparazione
Versare 5cl di Tequila Ghost, 1,5 cl di Agavesito e 3cl di succo di lime in uno shaker con del ghiaccio e shakerare energicamente.
Filtrare il liquido in una coppetta precedentemente raffreddata e decorata (solo per metà del bordo) con Sal de Gusano.
Guarnire con del peperone disidratato.
Versato in una coppetta ben fredda, il drink si distingue per il suo impatto visivo e sensoriale: un half rim di Sal de Gusano lungo metà del bordo apporta una sapidità complessa e affumicata, mentre la guarnizione con peperone disidratato completa la presentazione con un tocco moderno e sofisticato, ideale per le serate estive.