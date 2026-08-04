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MIXOLOGY SPICY

Ghost on Fire: quando la dolcezza dell’agave incontra le spezie

Ghost on Fire è un cocktail firmato Pallini che unisce Tequila Ghost, lime e Agavesito. Servito in coppetta con half rim di Sal de Gusano e peperone disidratato, regala un equilibrio tra dolcezza, freschezza e note speziate