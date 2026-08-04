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Martedì 4 agosto 202610:30118.014 articoli pubblicati

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MIXOLOGY SPICY

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Ghost on Fire: quando la dolcezza dell’agave incontra le spezie

Ghost on Fire è un cocktail firmato Pallini che unisce Tequila Ghost, lime e Agavesito. Servito in coppetta con half rim di Sal de Gusano e peperone disidratato, regala un equilibrio tra dolcezza, freschezza e note speziate

Tipologia Cucina: Mixology
Categoria: Drink
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 130 kcal per porzione
04 agosto 2026 alle ore 10:30

Il cocktail Ghost on Fire è una reinterpretazione audace e contemporanea che celebra il perfetto equilibrio tra la dolcezza naturale dell'agave e una decisa nota speziata. La base poggia sulla Tequila Ghost, distillato di carattere che si fonde con la freschezza agrumata del succo di lime e le note avvolgenti dell'Agavesito.

Preparazione

1

Versare 5cl di Tequila Ghost, 1,5 cl di Agavesito e 3cl di succo di lime in uno shaker con del ghiaccio e shakerare energicamente.

2

Filtrare il liquido in una coppetta precedentemente raffreddata e decorata (solo per metà del bordo) con Sal de Gusano.

3

Guarnire con del peperone disidratato.

Versato in una coppetta ben fredda, il drink si distingue per il suo impatto visivo e sensoriale: un half rim di Sal de Gusano lungo metà del bordo apporta una sapidità complessa e affumicata, mentre la guarnizione con peperone disidratato completa la presentazione con un tocco moderno e sofisticato, ideale per le serate estive.

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Alberto Lupini

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