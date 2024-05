Granseola, riduzione di panna acida, bergamotto e caviale

Granseola, riduzione di panna acida, bergamotto e caviale.

Lo chef Alberto Fol del Ristorante Club del Doge de The Gritti Palace a Venezia, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Scalogno 50 g

Burro qb

Aglio 1 spicchio

Lemongrass 1 rametto

Prezzemolo 3 rametti

Panna 300 g

Cre`me frai^che 100 g

Sale qb

Pepe bianco qb

Granseole 2 da 400 g

Alloro 6 foglie

Caviale 5 g

Bergamotto 1

Preparazione

Iniziare tritando e facendo imbiondire lo scalogno con poco burro. Aggiungere quindi lo spicchio d’aglio, il rametto di lemongrass e quelli di prezzemolo. A questo punto si puo` mettere anche la panna, ma bisogna stare attenti a far cuocere il tutto affinche´ essa si riduca della meta`.

Una volta avvenuto cio`, usare il passino fine e rimettere quanto ottenuto sul fuoco: aggiungere la cre`me frai^che e regolare di sapore con sale e pepe bianco.

Passare alle granseole che vanno cotte in abbondante acqua salata con tre foglie di alloro per 18 minuti. Lasciar passare il tempo necessario affinche´ si raffreddino, cosi` da rendere anche piu` facili i passaggi successivi: staccare le zampe, aprire il carapace, togliere le parti cremose e risciacquare sotto l’acqua fresca per non sprecare carne. Con un coltello che sia adatto, tagliare in quattro il corpo centrale e rompere le zampe con un batticarne.

Prestare particolare attenzione durante questo passaggio perche´ non si creino troppe schegge che potrebbero compromettere gusto e composizione del piatto. Rimuovere poi la polpa con un apposito ferretto e dividere in quattro parti: servire su un piattino fondo accompagnato dal caviale e grattugiare sopra la scorzetta di bergamotto. Assicuarsi che quest’ultimo sia ben lavato prima di procedere.

Servire la salsa calda a parte affinche´ ogni ospite possa usarla a suo piacimento.

