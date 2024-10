L'Insalata di Cavolo Nero con Chicchi di Melograno e Tête de Moine AOP è un piatto fresco e colorato che unisce sapori e consistenze diverse.

Preparazione 1 Aprire il melograno e sgranarlo.

2 Preparare la marinata: in una ciotola amalgamare l’olio di oliva, la senape, lo sciroppo d’acero, il succo d’arancia, il sale e il pepe. 3 Lavate le foglie il cavolo nero, e dopo aver eliminato il gambo sminuzzatele. Disponete le foglie in un’insalatiera, versatevi sopra la marinata e mescolate energicamente. Quindi lasciatele a riposare. 4 Con l’aiuto di una girolle, raschiare la Tête de Moine AOP in rosette. 5 Conservatene le più belle e aggiungete le altre nell’insalatiera insieme al cavolo, i chicchi di melograno, i mirtilli essiccati e le mandorle tostate e tritate. 6 Al momento di servire, decorare con una rosetta di Tête de Moine AOP.

Questa insalata è perfetta come antipasto o contorno e rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un piatto sano e ricco di sapore, ideale per le occasioni speciali e le cene estive.