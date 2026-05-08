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venerdì 08 maggio 2026  | aggiornato alle 14:39 | 119089 articoli pubblicati

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Insalata di grano KAMUT® con pesche grigliate e mozzarella: ricetta fresca e leggera

Insalata fredda di grano a marchio KAMUT® con pesche grigliate, mozzarella e menta: una ricetta estiva fresca, leggera e pratica da portare al mare, in ufficio o per un picnic all’aria aperta

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 55 minuti
Calorie: 390 kcal

08 maggio 2026 | 10:30
Insalata di grano KAMUT® con pesche grigliate e mozzarella: ricetta fresca e leggera
Insalata di grano KAMUT® con pesche grigliate e mozzarella: ricetta fresca e leggera

Insalata di grano KAMUT® con pesche grigliate e mozzarella: ricetta fresca e leggera

Insalata fredda di grano a marchio KAMUT® con pesche grigliate, mozzarella e menta: una ricetta estiva fresca, leggera e pratica da portare al mare, in ufficio o per un picnic all’aria aperta

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 55 minuti
Calorie: 390 kcal
08 maggio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Grano a marchio KAMUT® (in chicchi)
    200 g
  • Pesche mature ma sode
    2 n
  • Mozzarella
    200 g
  • Mazzetto di menta fresca
    1 n
  • Olio evo
    20 ml
  • Succo di limone
    15 ml
  • Sale
    qb
  • Pepe (facoltativo)
    qb
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Fresca, colorata e perfetta per l’estate, l’insalata di grano a marchio KAMUT® con pesche grigliate, mozzarella e menta è una proposta equilibrata e gustosa, ideale da portare con sé durante una gita fuori porta, un picnic o una pausa pranzo all’aperto. Il grano a marchio KAMUT®, coltivato esclusivamente secondo metodo biologico, dona consistenza e sapore delicato al piatto, offrendo un’alternativa nutriente e leggera per le giornate più calde.

Preparazione
1
Sciacquare bene il grano a marchio KAMUT® e cuocerlo in acqua salata per circa 40 minuti (oppure seguire i tempi indicati sulla confezione). Scolare e lasciare raffreddare completamente.
2
Tagliare le pesche a spicchi, senza sbucciarle. Scaldare una griglia o una padella antiaderente e cuocerle per 2–3 minuti per lato, fino a ottenere una leggera caramellizzazione. Tagliare la mozzarella a cubetti e spezzettare le foglie di menta con le mani.
3
Unire in una ciotola capiente il grano a marchio KAMUT® freddo, le pesche grigliate, la mozzarella e la menta. Condire con olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe. Mescolare delicatamente e servire.
4
Conservare in frigorifero.

Le pesche grigliate aggiungono una nota dolce e leggermente caramellata che si abbina perfettamente alla morbidezza della mozzarella e alla freschezza aromatica della menta. Il condimento semplice a base di olio extravergine d’oliva e succo di limone esalta gli ingredienti senza appesantire, creando un piatto estivo pratico, completo e ricco di profumi mediterranei. Facile da preparare in anticipo, questa insalata fredda conquista per il suo equilibrio tra gusto, leggerezza e semplicità.

Il grano a marchio KAMUT®

KAMUT® è un marchio registrato di Kamut International Ltd. e Kamut Enterprises of Europe bv, che contraddistingue e commercializza una specifica e antica varietà di grano: il grano khorasan a marchio KAMUT®. Da 40 anni, il marchio KAMUT® è garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-OGM, sempre coltivato secondo il metodo biologico che soddisfa elevati standard qualitativi e nutrizionali, in Nord America e Canada. L’uso del marchio KAMUT® lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita. Oggi una decina di importatori italiani autorizzati che fornisce circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti oltre 1200 tipologie di prodotti con grano a marchio KAMUT®, dei quali più del 50% è Made in Italy.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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