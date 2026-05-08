Insalata di grano KAMUT® con pesche grigliate e mozzarella: ricetta fresca e leggera

Fresca, colorata e perfetta per l’estate, l’insalata di grano a marchio KAMUT® con pesche grigliate, mozzarella e menta è una proposta equilibrata e gustosa, ideale da portare con sé durante una gita fuori porta, un picnic o una pausa pranzo all’aperto. Il grano a marchio KAMUT®, coltivato esclusivamente secondo metodo biologico, dona consistenza e sapore delicato al piatto, offrendo un’alternativa nutriente e leggera per le giornate più calde.

Preparazione 1 Sciacquare bene il grano a marchio KAMUT® e cuocerlo in acqua salata per circa 40 minuti (oppure seguire i tempi indicati sulla confezione). Scolare e lasciare raffreddare completamente. 2 Tagliare le pesche a spicchi, senza sbucciarle. Scaldare una griglia o una padella antiaderente e cuocerle per 2–3 minuti per lato, fino a ottenere una leggera caramellizzazione. Tagliare la mozzarella a cubetti e spezzettare le foglie di menta con le mani. 3 Unire in una ciotola capiente il grano a marchio KAMUT® freddo, le pesche grigliate, la mozzarella e la menta. Condire con olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe. Mescolare delicatamente e servire. 4 Conservare in frigorifero.

Le pesche grigliate aggiungono una nota dolce e leggermente caramellata che si abbina perfettamente alla morbidezza della mozzarella e alla freschezza aromatica della menta. Il condimento semplice a base di olio extravergine d’oliva e succo di limone esalta gli ingredienti senza appesantire, creando un piatto estivo pratico, completo e ricco di profumi mediterranei. Facile da preparare in anticipo, questa insalata fredda conquista per il suo equilibrio tra gusto, leggerezza e semplicità.

Il grano a marchio KAMUT®

KAMUT® è un marchio registrato di Kamut International Ltd. e Kamut Enterprises of Europe bv, che contraddistingue e commercializza una specifica e antica varietà di grano: il grano khorasan a marchio KAMUT®. Da 40 anni, il marchio KAMUT® è garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-OGM, sempre coltivato secondo il metodo biologico che soddisfa elevati standard qualitativi e nutrizionali, in Nord America e Canada. L’uso del marchio KAMUT® lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita. Oggi una decina di importatori italiani autorizzati che fornisce circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti oltre 1200 tipologie di prodotti con grano a marchio KAMUT®, dei quali più del 50% è Made in Italy.