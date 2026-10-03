Il Wellington di barbabietola di Antonio Cuomo, Culinary Advisor Debic, propone una rilettura vegetale del celebre piatto in crosta. Le barbabietole, cotte al forno e avvolte in foglie di verza e duxelles di funghi, vengono racchiuse nella pasta sfoglia e cotte fino a ottenere una crosta dorata e croccante.
VEGETALE IN CROSTA
La ricetta vegetariana del Wellington con barbabietola e funghi
Il Wellington di barbabietola di Antonio Cuomo veste la verdura di pasta sfoglia, verza e duxelles di funghi. Servito con salsa al dashi, Shimeji, nocciole e crescione, è un piatto vegetale ricco e scenografico
Preparazione
Barbabietola
Avvolgi le barbabietole nella carta stagnola e cuocile a 200 °C per 1 ora, fino a quando saranno tenere.
Pelale e lasciale raffreddare. Elimina la nervatura centrale dalle foglie di verza e sbollentale brevemente. Lasciale raffreddare e asciugale bene.
Salsa
Trita finemente i funghi. Saltali con l’aglio e gli scalogni in Roast & Fry. Sfuma con il dashi e Culinaire Original.
Riduci fino a raggiungere la consistenza desiderata e passa attraverso un colino fine.
Duxelles
Trita finemente i funghi. Saltali insieme agli scalogni in Roast & Fry. Sfuma con Culinaire Original e lascia ridurre. Aggiusta di sale. Lascia raffreddare.
Pasta sfoglia
Stendi la pasta sfoglia a uno spessore di 5 mm. Ricopri la pasta sfoglia con le foglie di verza e la duxelles. Disponi sopra le barbabietole e ricopri con altra duxelles e verza. Arrotola e spennella con il tuorlo. Cuoci il Wellington a 200 °C per 25 minuti.
Assemblaggio e finitura
Taglia il Wellington in fette della stessa dimensione e disponile nei piatti. Ricava dei dischi dalle foglie di verza rimanenti utilizzando un coppapasta e riscaldali.
Riscalda i funghi Shimeji nella salsa e disponili nel piatto. Completa con le nocciole e il crescione di barbabietola.
Il piatto è completato da una salsa ai funghi e dashi, funghi Shimeji, nocciole e crescione di barbabietola, per un risultato che alterna consistenze e note terrose, umami e aromatiche.