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Sabato 3 ottobre 202610:30118.993 articoli pubblicati

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VEGETALE IN CROSTA

Immagine ricetta

La ricetta vegetariana del Wellington con barbabietola e funghi

Il Wellington di barbabietola di Antonio Cuomo veste la verdura di pasta sfoglia, verza e duxelles di funghi. Servito con salsa al dashi, Shimeji, nocciole e crescione, è un piatto vegetale ricco e scenografico

Tipologia Cucina: Vegetariana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Caratteristiche: Vegetariano
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Tempo di cottura: 1 ora e 25 minuti
Tempo totale: 2 ore e 10 minuti
Calorie: 430 kcal per porzione
03 ottobre 2026 alle ore 10:30

Il Wellington di barbabietola di Antonio Cuomo, Culinary Advisor Debic, propone una rilettura vegetale del celebre piatto in crosta. Le barbabietole, cotte al forno e avvolte in foglie di verza e duxelles di funghi, vengono racchiuse nella pasta sfoglia e cotte fino a ottenere una crosta dorata e croccante. 

Preparazione

Barbabietola

1

Avvolgi le barbabietole nella carta stagnola e cuocile a 200 °C per 1 ora, fino a quando saranno tenere.

2

Pelale e lasciale raffreddare. Elimina la nervatura centrale dalle foglie di verza e sbollentale brevemente. Lasciale raffreddare e asciugale bene.

Salsa

1

Trita finemente i funghi. Saltali con l’aglio e gli scalogni in Roast & Fry. Sfuma con il dashi e Culinaire Original.

2

Riduci fino a raggiungere la consistenza desiderata e passa attraverso un colino fine.

Duxelles

1

Trita finemente i funghi. Saltali insieme agli scalogni in Roast & Fry. Sfuma con Culinaire Original e lascia ridurre. Aggiusta di sale. Lascia raffreddare.

Pasta sfoglia

1

Stendi la pasta sfoglia a uno spessore di 5 mm. Ricopri la pasta sfoglia con le foglie di verza e la duxelles. Disponi sopra le barbabietole e ricopri con altra duxelles e verza. Arrotola e spennella con il tuorlo. Cuoci il Wellington a 200 °C per 25 minuti.

Assemblaggio e finitura

1

Taglia il Wellington in fette della stessa dimensione e disponile nei piatti. Ricava dei dischi dalle foglie di verza rimanenti utilizzando un coppapasta e riscaldali.

2

Riscalda i funghi Shimeji nella salsa e disponili nel piatto. Completa con le nocciole e il crescione di barbabietola.

Il piatto è completato da una salsa ai funghi e dashi, funghi Shimeji, nocciole e crescione di barbabietola, per un risultato che alterna consistenze e note terrose, umami e aromatiche.

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Alberto Lupini

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