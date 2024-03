Linguine Mancini alla mugnaia, ricciola di Camogli e pepe timut

Linguine Mancini alla mugnaia, ricciola di Camogli e pepe timut.

Il ristorante 20TRE di Genova, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Per il fumetto di pesce:

Ricciola di Camogli a cubetti 120 g

Costa di sedano 1

Cipolla bianca 1

Gambo di finocchio 1

Timo qb

Limoni naturali 2

Burro 50 g

Arrowroot 10 g

Sale qb

Per il pane al prezzemolo:

Prezzemolo in foglie 10 g

Aglio di Vessalico ¼ di spicchio

Pane grattugiato 30 g

Olio qb

Sale qb

Per la pasta:

Linguine 320 g

Olio evo qb

Aglio di Vessalico 1 spicchio

Pepe timu tritato qb

Preparazione

Preparare un fumetto di pesce con la lisca della ricciola, il sedano, il gambo di finocchio e timo a piacere. Spremere i limoni avendo cura di tenere da parte la scorza che sarà poi da grattugiare. Quando il fumetto è pronto, fare una salsa vellutata di pesce usando un roux precedentemente fatto con il burro, l’arrowroot e il fumetto.

Ottenere una consistenza liscia e cremosa, e solo allora aggiungere il succo di limone. Prima di aggiungere la scorza, filtrare con attenzione. Correggere di sale e lasciare riposare per qualche ora.

Per il pane al prezzemolo, unire tutti gli ingredienti e frullateli. Si ottiene così un pane verde e piuttosto profumato.

Per la pasta, preparare una pentola piena d’acqua che quando bolle bisogna salare, per poi cuocere le linguine per 6 minuti.

In una padella far imbiondire in olio l’aglio, sfumare con il fumetto e aggiungere la salsa vellutata e il pepe timut tritato. Scolare la pasta e finirla di cuocere per 2/3 minuti in padella. Quando è pronta, mantecare a fuoco spento aggiungendo la ricciola precedentemente marinata con olio e sale.

Impiattare spolverando col pane. Per rendere le linguine ancora più profumate e gustose, aggiungere una grattugiata di scorza di limone precedentemente conservata e curare per bene la presentazione.

