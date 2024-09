Pasta di grano Kamut® con fagioli e funghi trifolati

Questa ricetta combina sapori autentici e nutrienti in un piatto semplice ma ricco di gusto. La pasta di grano Kamut®, celebre per le sue proprietà nutrizionali, si unisce ai fagioli borlotti e ai funghi trifolati per creare una pietanza bilanciata e perfetta per chi ama piatti salutari e saporiti. I fagioli apportano una buona dose di proteine vegetali, mentre i funghi aggiungono una nota terrosa e aromatica.

Preparazione 1 Nel caso in cui vengano utilizzati fagioli secchi, metterli a bagno il giorno prima e lasciarli riposare per una notte. 2 Successivamente, versarli in una pentola, coprirli d'acqua e farli cuocere per circa un'ora, fino a completa cottura. 3 Aggiungere i pomodori pelati tagliati a tocchetti e lasciare insaporire. Unire i fagioli borlotti già cotti, aggiungere la foglia d'alloro e lasciar insaporire per qualche minuto. In un'altra padella, far rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, poi unire i funghi e farli saltare per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco, regolare di sale e cuocere fino a completa cottura. 4 Aggiungere la pasta di grano a marchio Kamut® nella padella e unire 2-3 mestoli di acqua bollente. Mescolare e cuocere come un risotto, aggiungendo acqua ogni volta che la precedente si sarà asciugata. Verso la fine, unire un terzo dei funghi e completare la cottura. 5 Servire la pasta di grano a marchio Kamut® accompagnandola con i funghi trifolati rimanenti e completare con una spolverata di prezzemolo prima di servire.

Il tutto è reso ancora più gustoso dall’aggiunta di pomodori pelati e una spolverata di prezzemolo fresco. Ideale per una cena leggera ma nutriente, questo piatto è perfetto per chi cerca un'alternativa sana e gustosa alla pasta tradizionale. Facile da preparare, vi sorprenderà con il suo sapore delicato e i suoi profumi intensi.