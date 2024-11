La ricetta di Natale del Pâté in crosta di quaglia e frutta secca proposta dall'École Ducasse è una creazione raffinata, perfetta per arricchire la tavola delle feste. Un connubio di sapori intensi e texture contrastanti. il ripieno mescola pancetta di maiale, cosce di quaglia, foie gras e un mix di frutta secca, come pistacchi, albicocche e pinoli, per un risultato ricco e aromatico.

Preparazione Per il ripieno 1 Tritare la pancetta di maiale e condire con spezie. 2 Tagliare il foie gras a piccoli cubetti e congelare. 3 Sminuzzare le cosce di quaglia e tagliare a dadini le albicocche e i filetti di quaglia. 4 Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola capiente fino a ottenere un composto omogeneo. Preparazione della quaglia 1 Prelevare i petti di quaglia e cuocere le cosce condite sottovuoto a 85°C per 1 ora e 30 minuti. 2 Rimuovere la pelle dai petti di quaglia e mettere da parte. Per l'assemblaggio 1 Foderare una teglia con la pasta frolla e cuocere in forno a 150°C. Lasciare raffreddare. 2 Riempire la crosta con il ripieno, coprire con altra pasta frolla e cuocere a 180°C per 25 minuti o fino a raggiungere una temperatura interna di 65°C.

La crosta di pasta frolla dorata racchiude questa prelibatezza, cotta con cura per mantenere un equilibrio tra morbidezza e croccantezza. Una ricetta che, pur richiedendo un po' di tempo e attenzione, promette di conquistare i palati più esigenti.