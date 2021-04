Conchiglioni vegani tofu e spinaci

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 16:01

Conchiglioni tofu e spinaci

400 g conchiglioni

700 g salsa di pomodoro

Basilico q.b.

1 cipolla

sale q.b.

300 g bevanda vegetale di soia senza zuccheri

50g olio d’oliva

40g farina 0

1 cucchiaino di noce moscata

Sale q.b.

250g tofu al naturale

200g spinaci freschi

10 foglie di basilico fresco

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio d’oliva

4 cucchiai lievito alimentare in scaglie

40g bevanda vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per prima cosa sbollentiamo i conchiglioni, in questo modo daremo loro il tempo di raffreddarsi prima di farcirli ed eviteremo di scottarci. Lessiamoli in abbondante acqua salata, cuocendoli per metà del tempo di cottura riportato sulla confezione. Scoliamoli e lasciamoli raffreddare.Per il sugo: tagliamo finemente la cipolla, facciamola rosolare con un filo d’olio all’interno di una pentola, aggiungiamo la passata di pomodoro, il basilico, aggiustiamo di sale e copriamo. Lasciamo cuocere per 30/40 minuti a fuoco basso, se dovesse asciugarsi troppo potete aggiungere ½ bicchiere d’acqua.Per la besciamella versiamo in una pentola l’olio, la farina e portiamo sul fuoco. Continuiamo a mescolare per un paio di minuti, fin quando non avrà preso colore. Aggiungiamo la bevanda vegetale, mescolando energeticamente con una frusta per evitare la formazione di grumi.Aggiustiamo di sale ed aggiungiamo la noce moscata. Saltiamo gli spinaci in una padella con un goccio di olio ed uno spicchio d’aglio privato dell’anima, giusto il tempo di farli appassire. Versiamoli in un mixer ed aggiungiamo il tofu al naturale, l’olio d’oliva, la bevanda vegetale, il basilico, l’aglio ed il lievito alimentare in scaglie. Aggiustiamo di sale e pepe.Frulliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Riempiamo ciascun conchiglione con la farcia e disponiamoli ben vicini, su una teglia sulla quale avremo precedentemente aggiunto la metà della besciamella e del sugo. Distribuiamo sulla superficie il resto del sugo e della besciamella. Inforniamo in forno statico a 200° per 25/30 minuti, azionando la funzione grill per i restanti 5 minuti (o fino al grado di doratura desiderato).Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer