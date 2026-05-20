Primo piatto creativo con lenticchie verdi e sesamo tostato

I trucioli di pasta trafilata al bronzo con crema di lenticchie verdi, carote, porro e curry sono un primo piatto creativo e nutriente firmato dalla chef Antonella Cantarella per la Nazionale Italiana Cuochi. Una ricetta che unisce tecnica, equilibrio aromatico e ingredienti semplici reinterpretati in chiave contemporanea. La pasta trafilata al bronzo, dalla superficie ruvida e perfetta per trattenere i condimenti, viene avvolta in una crema vellutata a base di lenticchie verdi, porro e carote, arricchita dalle note speziate e calde del curry. Il risultato è una preparazione cremosa e avvolgente, capace di valorizzare il gusto delicato dei legumi senza coprirne la naturale dolcezza.

Preparazione Crema di lenticchie, carote e porro al curry 1 Rosolare in olio evo le lenticchie, il porro, le carote e il timo. Aggiungere il curry, coprire con fondo vegetale e cuocere a fuoco basso per 15 minuti. 2 Trasferire il composto in una caraffa e frullare con un mixer ad immersione, fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Setacciare e regolare di sale. Lenticchie, carote e porro 1 Sbollentare in acqua salata le carote e il porro tagliati a brunoise. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Condire con olio evo le carote, il porro, le lenticchie e saltare in padella. Regolare di sale. Assemblaggio finale e servizio 1 Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, terminando la cottura nella crema di lenticchie, carote e porro al curry. 2 Impiattare e completare con lenticchie, carote e porro, semi di sesamo rosso, nocciole tostate e fiori eduli.

A completare il piatto troviamo una brunoise di verdure e lenticchie saltate, che dona consistenza e vivacità, mentre il sesamo rosso tostato e le nocciole aggiungono croccantezza e profondità aromatica. I fiori eduli, infine, regalano un tocco elegante e raffinato, trasformando questo primo piatto in una proposta moderna, colorata e perfetta anche per una cucina vegetariana gourmet.