Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 20 maggio 2026  | aggiornato alle 12:56 | 119315 articoli pubblicati

Rational
Brodetto Fest
Brodetto Fest

Primo piatto creativo con lenticchie verdi e sesamo tostato

Trucioli di pasta trafilata al bronzo con crema di lenticchie verdi, carote, porro e curry. Un primo piatto vegetariano cremoso e speziato, arricchito da nocciole tostate, sesamo rosso e fiori eduli

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Vegetariana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 420 kcal

20 maggio 2026 | 10:30
Primo piatto creativo con lenticchie verdi e sesamo tostato
Primo piatto creativo con lenticchie verdi e sesamo tostato

Primo piatto creativo con lenticchie verdi e sesamo tostato

Trucioli di pasta trafilata al bronzo con crema di lenticchie verdi, carote, porro e curry. Un primo piatto vegetariano cremoso e speziato, arricchito da nocciole tostate, sesamo rosso e fiori eduli

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Vegetariana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 420 kcal
20 maggio 2026 | 10:30
 
di Antonella Cantarella
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Crema di lenticchie, carote e porro al curry
  • Olio evo
    20 ml
  • Lenticchie Minute Bonduelle Food Service
    60 g
  • Porro
    120 g
  • Carota
    120 g
  • Rametto di timo fresco
    1 n
  • Curry
    1 g
  • Fondo vegetale
    1000 ml
  • Sale
    qb
  • Lenticchie, carote e porro
  • Carote
    80 g
  • Parte verde del porro
    60 g
  • Lenticchie Minute Bonduelle Food Service
    80 g
  • Olio evo
    30 ml
  • Sale
    qb
  • Acqua
    qb
  • Ghiaccio
    qb
  • Trucioli di pasta
  • Pasta trafilata al bronzo
    240 g
  • Acqua
    qb
  • Sale grosso
    qb
  • Finitura
  • Sesamo rosso tostato
    10 g
  • Nocciole tostate
    15 g
  • Fiori eduli
    qb
Grandi Molini Italiani
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Suicrà
Drusian Valdobbiadene
Cinzano
Salomon

I trucioli di pasta trafilata al bronzo con crema di lenticchie verdi, carote, porro e curry sono un primo piatto creativo e nutriente firmato dalla chef Antonella Cantarella per la Nazionale Italiana Cuochi. Una ricetta che unisce tecnica, equilibrio aromatico e ingredienti semplici reinterpretati in chiave contemporanea. La pasta trafilata al bronzo, dalla superficie ruvida e perfetta per trattenere i condimenti, viene avvolta in una crema vellutata a base di lenticchie verdi, porro e carote, arricchita dalle note speziate e calde del curry. Il risultato è una preparazione cremosa e avvolgente, capace di valorizzare il gusto delicato dei legumi senza coprirne la naturale dolcezza.

Preparazione
Crema di lenticchie, carote e porro al curry
1
Rosolare in olio evo le lenticchie, il porro, le carote e il timo. Aggiungere il curry, coprire con fondo vegetale e cuocere a fuoco basso per 15 minuti.
2
Trasferire il composto in una caraffa e frullare con un mixer ad immersione, fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Setacciare e regolare di sale.
Lenticchie, carote e porro
1
Sbollentare in acqua salata le carote e il porro tagliati a brunoise. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Condire con olio evo le carote, il porro, le lenticchie e saltare in padella. Regolare di sale.
Assemblaggio finale e servizio
1
Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, terminando la cottura nella crema di lenticchie, carote e porro al curry.
2
Impiattare e completare con lenticchie, carote e porro, semi di sesamo rosso, nocciole tostate e fiori eduli.

A completare il piatto troviamo una brunoise di verdure e lenticchie saltate, che dona consistenza e vivacità, mentre il sesamo rosso tostato e le nocciole aggiungono croccantezza e profondità aromatica. I fiori eduli, infine, regalano un tocco elegante e raffinato, trasformando questo primo piatto in una proposta moderna, colorata e perfetta anche per una cucina vegetariana gourmet.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pasta trafilata al bronzo crema di lenticchie pasta al curry primo vegetariano lenticchie verdi pasta gourmet ricetta con porro pasta cremosa cucina vegetarianaAntonella Cantarella
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grandi Molini Italiani
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Suicrà
Drusian Valdobbiadene

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026