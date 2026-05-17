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domenica 17 maggio 2026  | aggiornato alle 12:57 | 119248 articoli pubblicati

Brodetto Fest
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Brodetto Fest

Ricetta creativa di seppia e carciofi firmata Fabio Mauro Tommaso Gallo

Spoja di seppia cotta al vapore con carciofi spadellati e salsa al fegato: un antipasto gourmet intenso ed elegante che unisce sapidità marina, note vegetali e consistenze delicate

Tipologia Cucina: Contemporanea di mare
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 360 kcal

17 maggio 2026 | 10:30
Ricetta creativa di seppia e carciofi firmata Fabio Mauro Tommaso Gallo
Ricetta creativa di seppia e carciofi firmata Fabio Mauro Tommaso Gallo

Ricetta creativa di seppia e carciofi firmata Fabio Mauro Tommaso Gallo

Spoja di seppia cotta al vapore con carciofi spadellati e salsa al fegato: un antipasto gourmet intenso ed elegante che unisce sapidità marina, note vegetali e consistenze delicate

Tipologia Cucina: Contemporanea di mare
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 360 kcal
17 maggio 2026 | 10:30
 
di Fabio Mauro Tommaso Gallo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Spoja di seppia e carciofi
  • Seppia fresca
    1000 g
  • Carciofi
    2 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Rametto di prezzemolo
    1 n
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe bianco
    qb
  • Salsa di fegato
  • Fegato di seppia
    200 g
  • Salsa di soia
    20 g
  • Acqua
    100 ml
  • Foglia di alloro
    1 n
  • AddensaMi
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
Bonduelle
MWMKT crociera
Drusian Valdobbiadene
Perrier Jouet
TeamSystem
Gastronomia Emiliana

La spoja di seppia e carciofi con salsa al fegato è una ricetta tecnica e raffinata firmata da Fabio Mauro Tommaso Gallo della Nazionale Italiana Cuochi. Un piatto che interpreta il mare in chiave contemporanea, valorizzando ogni parte della seppia attraverso lavorazioni precise e sapori profondi. La “spoja” viene realizzata frullando i corpi della seppia fino a ottenere una crema liscia e vellutata, poi stesa in fogli sottili e cotta delicatamente al vapore. Il risultato è una texture morbida e setosa che richiama una sfoglia marina leggera e delicata. Accanto, le teste di seppia e i carciofi spadellati costruiscono una componente più intensa e strutturata, giocata su note vegetali, aromatiche e leggermente tostate.

Preparazione
Spoja di seppia e carciofi
1
Sezionare le seppie, dividendo i corpi dalle teste e tenendo da parte il fegato. Pulire e sfibrare i corpi, tagliarli a pezzi e versarli nel cutter. Condire con sale e pepe.
2
Frullare il composto fino a ottenere una crema, passandola al setaccio se fibrosa. Stendere il composto tra 2 fogli molto sottili di pellicola per uso alimentare.
3
Coppare e cuocere in vaporiera per 2-3 minuti. A parte, pulire le teste, tagliarle grossolanamente e tenerle da parte. Preparare un fondo con l'alloro, lo spicchio d'aglio e l'olio evo, quindi spadellare i carciofi precedentemente puliti con le teste di seppia, unire il prezzemolo e aggiustare di sale e pepe.
Salsa di fegato
1
Spadellare il fegato di seppia da ambo i lati con l'olio, il sale, il pepe e la foglia di alloro. Sfumare con la salsa di soia e l'acqua.
2
Lasciar ridurre e filtrare, legare con l'Addensa Mi, per ottenere una struttura cremosa. Servire calda.
Assemblaggio finale e servizio
1
Utilizzare la salsa di fegato come condimento, senza eccedere. Adagiare le teste di seppia e i carciofi
spadellati, quindi aggiungere la spoja calda. Condire con l'olio evo.

A completare il piatto è la salsa al fegato di seppia, concentrata e sapida, arricchita da salsa di soia e alloro. Una preparazione che dona profondità umami e carattere alla ricetta senza coprire l’equilibrio generale. Il risultato finale è un antipasto gourmet elegante e contemporaneo, dove tecnica, materia prima e intensità gustativa convivono in perfetta armonia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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