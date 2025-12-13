Ricetta salmone marinato e crema di Fontina DOP di Tommaso Arrigoni

Il salmone, marinato per 24 ore con sale, zucchero di canna ed erbe aromatiche, acquista una texture compatta ma setosa, ideale per essere tagliato a sashimi e mantenere la sua freschezza naturale. Accanto al pesce, la crema di Fontina DOP porta struttura e morbidezza: un’emulsione ottenuta bollendo la panna e frullandola con il formaggio, poi lasciata raffreddare per raggiungere una consistenza vellutata, perfetta per il sac à poche. Il piatto trova una nota boschiva nei finferli saltati in burro chiarificato con timo e maggiorana, che aggiungono profumi caldi e autunnali.

Preparazione 1 Marinare il salmone per 24 ore (avendo cura di girare ogni 8 ore) con il sale, zucchero di canna e erbe aromatiche. Una volta marinato sciacquare dalla marina e tagliare a sashimi. 2 Bollire la panna, togliere dal fuoco e frullare con la Ffontina Dop. Raffreddare e mettere nel sac a poche. 3 Pulire i finferli lavarli e asciugarli. Scaldare il burro chiarificato con il timo e la maggiorana in una padella, unire i finferli e farli cuocere per pochi minuti. 4 Frullare i cachi, aggiungere sale e pepe. Stendere sul piatto di portata delle strisce di crema di Fontina, unire le fettine di salmone e la crema di cachi. Guarnire con i germogli.

A contrasto, la crema di cachi introduce dolcezza e una freschezza fruttata che illumina l’equilibrio generale. L’impiattamento gioca su contrasti cromatici e tattili: strisce di crema di Fontina, fettine di salmone brillante, punte di cachi e la croccante vitalità dei germogli. Il risultato è una composizione elegante e contemporanea, che celebra la Fontina DOP in un dialogo raffinato tra mare, bosco e frutta.