Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 dicembre 2025  | aggiornato alle 10:45 | 116304 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Ricetta salmone marinato e crema di Fontina DOP di Tommaso Arrigoni

Salmone marinato servito con crema di Fontina DOP, finferli e crema di cachi: un equilibrio tra mare, bosco e frutta. Una creazione elegante dello Chef Tommaso Arrigoni, uno dei piatti protagonisti di FontinaMI 2025

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 380 kcal

13 dicembre 2025 | 10:30
Ricetta salmone marinato e crema di Fontina DOP di Tommaso Arrigoni
Ricetta salmone marinato e crema di Fontina DOP di Tommaso Arrigoni

Ricetta salmone marinato e crema di Fontina DOP di Tommaso Arrigoni

Salmone marinato servito con crema di Fontina DOP, finferli e crema di cachi: un equilibrio tra mare, bosco e frutta. Una creazione elegante dello Chef Tommaso Arrigoni, uno dei piatti protagonisti di FontinaMI 2025

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 380 kcal
13 dicembre 2025 | 10:30
 
di Tommaso Arrigoni
Innocenti Evasioni - Milano
Ingredienti
Dosi per:
  • Filetto di salmone
    500 g
  • Sale
    105 g
  • Zucchero di canna
    115 g
  • Erbe aromatiche
    qb
  • Panna
    250 g
  • Fontina Dop
    125 g
  • Finferli
    400 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Timo
    qb
  • Maggiorana
    qb
  • Burro chiarificato
    30 g
  • Caco maturo
    2 n
  • Germogli misti
    qb
Pentole Agnelli
Sana
Bonduelle
Robo
Diemme
Nexi

Il salmone, marinato per 24 ore con sale, zucchero di canna ed erbe aromatiche, acquista una texture compatta ma setosa, ideale per essere tagliato a sashimi e mantenere la sua freschezza naturale. Accanto al pesce, la crema di Fontina DOP porta struttura e morbidezza: un’emulsione ottenuta bollendo la panna e frullandola con il formaggio, poi lasciata raffreddare per raggiungere una consistenza vellutata, perfetta per il sac à poche. Il piatto trova una nota boschiva nei finferli saltati in burro chiarificato con timo e maggiorana, che aggiungono profumi caldi e autunnali.

Preparazione
1
Marinare il salmone per 24 ore (avendo cura di girare ogni 8 ore) con il sale, zucchero di canna e erbe aromatiche. Una volta marinato sciacquare dalla marina e tagliare a sashimi.
2
Bollire la panna, togliere dal fuoco e frullare con la Ffontina Dop. Raffreddare e mettere nel sac a poche.
3
Pulire i finferli lavarli e asciugarli. Scaldare il burro chiarificato con il timo e la maggiorana in una padella, unire i finferli e farli cuocere per pochi minuti.
4
Frullare i cachi, aggiungere sale e pepe. Stendere sul piatto di portata delle strisce di crema di Fontina, unire le fettine di salmone e la crema di cachi. Guarnire con i germogli.

A contrasto, la crema di cachi introduce dolcezza e una freschezza fruttata che illumina l’equilibrio generale. L’impiattamento gioca su contrasti cromatici e tattili: strisce di crema di Fontina, fettine di salmone brillante, punte di cachi e la croccante vitalità dei germogli. Il risultato è una composizione elegante e contemporanea, che celebra la Fontina DOP in un dialogo raffinato tra mare, bosco e frutta.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
salmone marinato Fontina DOP Innocenti Evasioni FontinaMI 2025 finferli cachi ricetta gourmet cucina contemporanea antipasto di pesceTommaso Arrigoni
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Pentole Agnelli
Sana
Bonduelle
Robo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025