Salmone marinato con insalata di finocchio e brodo dashi

Questa ricetta di Davide Sagliocco, chef del Ristorante Altavela a Fiumicino, unisce sapori giapponesi armonici con ingredienti mediterranei. Il salmone viene marinato con miso e accompagnato da un’insalata di finocchio e un brodo dashi, creando un piatto equilibrato e sofisticato.

Preparazione Marinatura del salmone 1 Lavare il filetto di salmone e tamponarlo con carta da cucina. 2 Strofinare il salmone da tutti i lati con la pasta di miso. 3 Coprire e fare marinare per circa 20 minuti. Preparazione dello zenzero e dei finocchi 1 Sbucciare lo zenzero e grattugiarlo finemente. 2 Mondare i finocchi, lavarli e tagliarli a striscioline sottili. Cottura dei finocchi 1 Riscaldare l’olio di colza in una padella e rosolare il finocchio a fuoco medio. 2 Quando il finocchio è al dente, aggiungere lo zenzero e cuocere per qualche secondo. 3 Insaporire con succo di limone, sale e pepe, poi far intiepidire. 4 Unire il coriandolo tritato. Preparazione del brodo dashi 1 Versare 250 ml di acqua in un tegame, aggiungere le alghe Kombu e i fiocchi di tonno bonito. 2 Portare all’ebollizione, poi spegnere il fornello e lasciare cuocere per 10 minuti a fiamma spenta. 3 Passare il brodo al setaccio. Cottura del salmone 1 Tamponare i filetti di salmone con carta da cucina. 2 Riscaldare il resto dell’olio in una padella capiente e indorare i filetti dalla parte della pelle a fiamma viva. 3 Spegnere il fornello, coprire la padella e finire di cuocere il pesce a fiamma spenta per 4-5 minuti. 4 Eventualmente aggiustare di sale. Impiattamento 1 Distribuire i filetti di salmone in 4 scodelle. 2 Aggiungere una cucchiaiata di insalata di finocchio e il brodo dashi. 3 Guarnire con semi di sesamo e servire subito.

Il piatto di Davide Sagliocco combina la freschezza del salmone con i sapori intensi della cucina giapponese, offrendo un'esperienza culinaria unica. La marinatura al miso, l'insalata di finocchio e il brodo dashi si fondono in un equilibrio perfetto di consistenze e sapori, ideale per chi cerca un tocco esotico in cucina.