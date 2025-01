Saltimbocca di mare di Francesco Apreda

Per i saltimbocca di merluzzo

Cuocere al vapore a 45°C per 40 minuti e raffreddare in acqua e ghiaccio. Aprire le buste, eliminare le guarnizioni e le fette di prosciutto, tagliare i merluzzetti a medaglioni e coprire con le rimanenti fette di prosciutto, così da creare dei saltimbocca di merluzzetti.

Per la salsa patate e mare

Ridurre la panna della metà e aggiungere 4 foglie di salvia e lasciare in infusione ed una volta fredda passare al colino cinese. A parte sciogliere il burro sul fuoco e friggerlo fino a renderlo di colore nocciola e aggiungere le rimanenti foglie di salvia; ancora caldo passarlo al colino cinese.

Pelare e tagliare le patate finemente, metterle in una busta per cottura sottovuoto e aggiungere la panna, il burro nocciola alla salvia, l’acqua, l’alga kombu e la lattuga di mare, cuocere a 95°C per 45 minuti.