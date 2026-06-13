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sabato 13 giugno 2026  | aggiornato alle 12:51 | 119782 articoli pubblicati

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Spaghetti al pomodoro: il segreto dello chef Gennaro Esposito

Gli spaghetti al pomodoro di Gennaro Esposito esaltano la tradizione italiana con pomodori, basilico e olio extravergine. Un primo piatto semplice, profumato e ricco di gusto autentico.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 420 kcal

13 giugno 2026 | 10:30
Spaghetti al pomodoro: il segreto dello chef Gennaro Esposito
Spaghetti al pomodoro: il segreto dello chef Gennaro Esposito

Spaghetti al pomodoro: il segreto dello chef Gennaro Esposito

Gli spaghetti al pomodoro di Gennaro Esposito esaltano la tradizione italiana con pomodori, basilico e olio extravergine. Un primo piatto semplice, profumato e ricco di gusto autentico.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 420 kcal
13 giugno 2026 | 10:30
 
di Gennaro Esposito
Torre del Saracino - Vico Equense (Na)
Ingredienti
Dosi per:
  • Spaghetti
    400 g
  • Olio evo
    30 g
  • Vasetti di pomodorini o di San Marzano
    2 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Rametto di basilico
    1 n
  • Sale
    qb
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Sagna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Gli spaghetti al pomodoro di Gennaro Esposito rappresentano l'essenza della cucina italiana: pochi ingredienti di qualità, lavorati con tecnica e rispetto per la materia prima. Una ricetta apparentemente semplice che racchiude tutta la tradizione mediterranea, dove il sapore autentico del pomodoro incontra il profumo del basilico fresco e la delicatezza dell'olio extravergine d'oliva. La preparazione valorizza ogni ingrediente attraverso una cottura rapida che preserva la freschezza e la naturale dolcezza dei pomodorini o dei San Marzano. L'aglio, fatto dorare e poi rimosso, regala una nota aromatica elegante senza sovrastare il gusto del condimento. La mantecatura finale degli spaghetti direttamente nel sugo permette alla pasta di assorbire tutti i profumi, creando un equilibrio perfetto tra consistenza e sapore.

Preparazione
1
In una padella, fate rosolare l’aglio con l’olio extravergine d’oliva ed eliminatelo una volta imbiondito.
2
Successivamente, aggiungete il rametto di basilico e cuocete per qualche secondo avendo cura di toglierlo prima che annerisca.
3
Versate i pomodori, cuocere a fiamma viva per circa 5 minuti e aggiustate di sale.
4
Con l’aiuto di un cucchiaio di legno, schiacciate i pomodorini.
5
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli ancora al dente e versateli in padella, mantecateli.
Composizione del piatto
1
Avvolgete gli spaghetti e disponeteli al centro del piatto. Completate con un goccio d'olio a crudo, una fogliolina di basilico fresco e servite.

Il risultato è un primo piatto raffinato nella sua semplicità, capace di esaltare la qualità delle materie prime e di portare in tavola uno dei simboli più autentici della gastronomia italiana. Un filo d'olio a crudo e una foglia di basilico completano una preparazione che dimostra come la grande cucina possa nascere anche da gesti essenziali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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