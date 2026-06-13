Spaghetti al pomodoro: il segreto dello chef Gennaro Esposito

Gli spaghetti al pomodoro di Gennaro Esposito rappresentano l'essenza della cucina italiana: pochi ingredienti di qualità, lavorati con tecnica e rispetto per la materia prima. Una ricetta apparentemente semplice che racchiude tutta la tradizione mediterranea, dove il sapore autentico del pomodoro incontra il profumo del basilico fresco e la delicatezza dell'olio extravergine d'oliva. La preparazione valorizza ogni ingrediente attraverso una cottura rapida che preserva la freschezza e la naturale dolcezza dei pomodorini o dei San Marzano. L'aglio, fatto dorare e poi rimosso, regala una nota aromatica elegante senza sovrastare il gusto del condimento. La mantecatura finale degli spaghetti direttamente nel sugo permette alla pasta di assorbire tutti i profumi, creando un equilibrio perfetto tra consistenza e sapore.

Preparazione 1 In una padella, fate rosolare l’aglio con l’olio extravergine d’oliva ed eliminatelo una volta imbiondito. 2 Successivamente, aggiungete il rametto di basilico e cuocete per qualche secondo avendo cura di toglierlo prima che annerisca. 3 Versate i pomodori, cuocere a fiamma viva per circa 5 minuti e aggiustate di sale. 4 Con l’aiuto di un cucchiaio di legno, schiacciate i pomodorini. 5 Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli ancora al dente e versateli in padella, mantecateli. Composizione del piatto 1 Avvolgete gli spaghetti e disponeteli al centro del piatto. Completate con un goccio d'olio a crudo, una fogliolina di basilico fresco e servite.

Il risultato è un primo piatto raffinato nella sua semplicità, capace di esaltare la qualità delle materie prime e di portare in tavola uno dei simboli più autentici della gastronomia italiana. Un filo d'olio a crudo e una foglia di basilico completano una preparazione che dimostra come la grande cucina possa nascere anche da gesti essenziali.