Lo Spaghetto Blu di Carlotta Andreacchio nasce come un omaggio a Messina e al suo mare, in occasione del riconoscimento della Bandiera Blu alla città. Un piatto che va oltre l’estetica e trasforma un importante riconoscimento in un racconto gastronomico, dove il blu diventa il simbolo di un mare profondamente legato all’identità e alla cultura del territorio. La particolare tonalità della pasta, ottenuta grazie all’utilizzo dell’algam spirulina, non ne altera in alcun modo il gusto, permettendo di mantenere intatta l’identità della pasta e di concentrarsi sul sapore autentico degli ingredienti.
MARE NEL PIATTO
Spaghetto blu, burro salato, bergamotto, bottarga e gambero rosso di Mazara
Spaghetti avvolti in una crema di burro salato belga, bottarga e bergamotto, impreziositi da una tartare di gambero rosso di Mazara al miele. Un primo di mare raffinato e bilanciato, dove la materia prima è protagonista
Preparazione
In una padella capiente sciogliete il burro salato insieme all'aglio rosso di Nubia grattugiato.
Quando il burro sarà completamente fuso e l'aglio inizierà a sprigionare il suo profumo, aggiungete il succo di bergamotto, la bottarga grattugiata e una macinata di pepe nero.
Lasciate insaporire per circa 2 minuti, quindi unire un mestolino di acqua calda non salata e proseguite la cottura per altri 2 minuti. Spegnete il fuoco.
Pulite i gamberi rossi eliminando carapace e intestino, ricavatene una tartare al coltello e che condite con olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, pepe nero e un cucchiaino di miele.
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolateli molto al dente. Trasferiteli nella padella con il fondo al burro, completando la mantecatura con acqua di cottura e, se necessario, poca acqua calda non salata fino a ottenere una salsa lucida e perfettamente emulsionata.
Arrotolate gli spaghetti formando un nido al centro del piatto, adagiate sulla sommità la tartare di gambero rosso e completate con qualche germoglio fresco.
Ogni elemento è stato scelto per raccontare un frammento di questa storia: il burro salato avvolge e amplifica i sapori, il bergamotto porta nel piatto le origini calabresi della chef e una nota di freschezza, la bottarga racchiude tutta l’intensità del mare e richiama una filosofia di cucina fondata sulla valorizzazione e trasformazione della materia prima, mentre la tartare di gambero rosso di Mazara aggiunge dolcezza ed eleganza a una delle più preziose eccellenze siciliane. Un piatto identitario, in cui tecnica, memoria e territorio si incontrano per trasformare un’emozione in un ricordo da assaporare. Perché per Carlotta Andreacchio il mare di Messina non è soltanto un paesaggio, ma parte di una storia e di una cultura che, attraverso la cucina, continua a raccontarsi. Un piatto che racconta il mare attraverso pochi ingredienti, ognuno con un ruolo preciso. La morbidezza del burro salato incontra la freschezza del bergamotto, la sapidità della bottarga e la dolcezza del gambero rosso di Mazara. Un equilibrio costruito senza eccessi, dove ogni elemento valorizza l'altro e lascia che sia il mare a parlare. Lo spachetto blu è naturalmente blu, grazie all’estrettao di alga alga spirulina , appositamente preparato da un pastificio messinese.