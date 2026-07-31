Spaghetto blu, burro salato, bergamotto, bottarga e gambero rosso di Mazara

Ogni elemento è stato scelto per raccontare un frammento di questa storia: il burro salato avvolge e amplifica i sapori, il bergamotto porta nel piatto le origini calabresi della chef e una nota di freschezza, la bottarga racchiude tutta l’intensità del mare e richiama una filosofia di cucina fondata sulla valorizzazione e trasformazione della materia prima, mentre la tartare di gambero rosso di Mazara aggiunge dolcezza ed eleganza a una delle più preziose eccellenze siciliane. Un piatto identitario, in cui tecnica, memoria e territorio si incontrano per trasformare un’emozione in un ricordo da assaporare. Perché per Carlotta Andreacchio il mare di Messina non è soltanto un paesaggio, ma parte di una storia e di una cultura che, attraverso la cucina, continua a raccontarsi. Un piatto che racconta il mare attraverso pochi ingredienti, ognuno con un ruolo preciso. La morbidezza del burro salato incontra la freschezza del bergamotto, la sapidità della bottarga e la dolcezza del gambero rosso di Mazara. Un equilibrio costruito senza eccessi, dove ogni elemento valorizza l'altro e lascia che sia il mare a parlare. Lo spachetto blu è naturalmente blu, grazie all’estrettao di alga alga spirulina , appositamente preparato da un pastificio messinese.