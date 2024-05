Stufato di pecora brigasca con carciofi di Perinaldo e patate quarantine

Stufato di pecora brigasca con carciofi di Perinaldo e patate quarantine.

Lo chef Edoardo Ferrara del ristorante Österia ö Magazín di Santa Margherita Ligure (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Sedano qb

Carote qb

Cipolle 2

Pepe nero in grani qb

Chiodi di garofano qb

Spolpo di coscia di pecora brigasca con osso femorale 1,3 kg

Olio evo qb

Sale qb

Vino bianco 1 bicchiere

Carciofi di Perinaldo 5

Limone qb

Patate quarantine 4

Pane di Triora qb

Aglio di Vessalico 1 spicchio

Preparazione

In una pentola capiente con sedano, carote, una cipolla, pepe e chiodi di garofano, immergere l’osso femorale ricavato dallo spolpo di coscia della pecora e portare a bollore. Cuocere per circa 90 minuti. Disporre quindi la pecora tagliata a bocconcini in una casseruola capiente (meglio se di terracotta) e far soffriggere con 4 cucchiai di olio. Salare, aggiungere la cipolla tritata restante e far rosolare per una decina di minuti.

Aggiungere il vino bianco, coprire e far cuocere fino a quando non evapora completamente. Iniziare quindi ad aggiungere il brodo precedentemente ottenuto poco alla volta e lentamente, di modo da coprire la carne e farla cuocere al meglio.

Pulire i carciofi togliendo le foglie, le spine e la barba interna: partire eliminando la punta e poi sfogliando il carciofo, ossia scartando le foglie piu` esterne e dure, continuando fino a quelle piu` tenere. Una volta raggiunto il cuore, procedere col gambo e con la barba.

Una volta completata questa operazione, tagliare a spicchi e metterli in acqua e limone. Sbucciare con cura le patate e tagliarle a cubetti abbastanza grandi di modo che vengano cotte uniformemente. Scolare

i carciofi e metterli con la carne, per poi aggiungere le patate e continuare la cottura per 50/60 minuti, rigirando il tutto ogni tanto. Tagliare il pane, sfregarlo con uno spicchio d’aglio e irrorarlo con un filo di olio evo ligure. Disporre le fette su una piastra per farle tostare. Servire quindi il tutto ben caldo.

