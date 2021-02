Diversificazione, delivery e vending. La ricetta di Gruppo Serenissima

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 07:35

Tommaso Putin, cfo di Gruppo Serenissima Ristorazione

andemia, smart working, chiusura delle scuole. Il 2020 della ristorazione collettiva è stato un cataclisma che ha generato un calo complessivo di ricavi e volume di vendite pari a 1,5 miliardi di euro a causa di un ammanco di 329 milioni di pasti non serviti. Una situazione a cui le aziende del settore hanno cercato di rispondere puntando su continuità di servizio, protocolli più rigidi e rinegoziazione dei contratti d'appalto.A provarci, con successo, è stato il, realtà italiana leader nel settore della ristorazione commerciale e collettiva, con più di 9.000 dipendenti, 14 società correlate, produce 50 milioni di pasti all’anno, arrivando a un fatturato consolidato superiore a 412 milioni di euro. Tratto distintivo, la. Tanto dei mercati, con un ampliamento su scala europea (in particolare in Spagna e in Polonia); quanto dei settori di riferimento come racconta il cfoIlè ancora in fase di chiusura ma, visto che siamo stati soggetti a unabbastanza importante, stimiamo un intorno al -15% sul fatturato. La nostra fortuna è che il Gruppo ha unmolto diversificato: dall’ospedaliera che pesa oltre il 50% alla scolastica che arriva al 20%, passando per commerciale e aziendale che coprono il 30% rimanente. In generale, la scolastica è stato il comparto più colpito insieme alla commerciale. Ora le attività si stanno riprendendo anche se con. Avendo sempre puntato a target di aziende medie e piccole per dimensioni, però, possiamo contare su una certa flessibilità.Il lavoro da remoto incide in modo importante e sappiamo che sarà così anche in, almeno nei settori amministrativi. Per far fronte al calo dellaabbiamo puntato sulcome servizio accessorio. Molti clienti che frequentavano i nostri locali e self-service hanno optato per consegna al tavolo con i nostri operatori senza dover far ricorso ad alcun aggregatore. Ovviamente, affinché sia sostenibili, questo modello deve reggersi suimportanti dal momento che l’incidenza del costo dipuò pesare sul 20% in più del costo finale del piatto.Sì. Noi riforniamo perlopiù le elementari che sono partire a settembre. Ci sono stateorganizzative e logistiche dovute al fatto che molti istituti non sapessero come affrontare l’emergenza. Ma alla fine siamo stati in grado di fornire il servizio in piena. Per farlo abbiamo adottato protocolli ancor più stringenti e introdotto i pastiper evitare il processo di scodellamento. Oltre a questo ci siamo dovuti spostare verso un servizio frazionato nel corso della giornata.Molto spesso la rinegoziazione ha portato a unnell’erogazione del servizio. Per il cliente business ciò ha significato l’introduzione diaggiuntivi come l’igienizzazione più frequente delle sale mensa. In ogni caso posso testimoniare la disponibilità da parte dei nostri partner e clienti nel trovare soluzioni comuni per continuare a garantire il servizio.Noi abbiamo cercato di sviluppare la. Attraverso soluzioni tipo vending abbiamo tentato di rispondere alle nuove esigenze dei clienti aziendali. Questo ci ha portati verso l’adozione di piatti unici, più pratici. Oltre al, abbiamo puntato anche sui locker refrigerati con ritiro di pasti preordinati.Durante il lockdown c’erano difficoltà didella materia prima e questo ha comportato diversi cambiamenti nei menu soprattutto dove c’eranorigidi da rispettare. L’andamento dellesi sta ora stabilizzando e il nostro ufficio acquisti è impegnato in prima linea.Il 2021 sarà sicuramente l’anno della, lo posiamo percepire già ora. Certo, da un lato la ristorazione ospedaliera ha ridotto i propri volumi perché le strutture sono state impegnate dall’emergenza con interi reparti tradizionali riconvertiti in reparti covid. Dall’altro, la ristorazione commerciale e aziendale è sottoposta a una questione psicologica. Con il tempo di riprenderanno le proprie