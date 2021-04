Siamo ciò che mangiamo. La nostra salute dipende dal cibo

Primo Piano del 07 aprile 2021 | 05:00

Dal 1950 la giornata mondiale della salute (World Health Day) si celebra dunque il 7 aprile

La salute tornata al centro

Il Covid e la nuova visione della realtà

Il ruolo centrale del cibo

Ristoratori sacerdoti del cibo buono e sano

La Dieta Mediterranea da non dimenticare mai

nsita nei nostril’attenzione alle cosiddette risorse carenti. Esempio dell’istante: dove sta il problema a lasciare scorrere un po’ d’dal rubinetto (nessun problema apparente) e cosa accadrebbe invece, quale reazione susciteremmo, se nel fare il pieno di carburante lasciassimo che qualche litro di super fuoriesca dal serbatoio. È così:massima alla risorsa carente e poi invece negligenza, spocchia, disattenzione invereconda verso laabbondante.In quella stagione vibrante di voglia di futuro sereno che fu in tutto il mondo l’immediato dopoguerra (anni 1945–1950), si fu bene accorti. Al punto che nel 1948 la prima(World Health Assembly) decise di istituirein tutto il mondo. Dal 1950 la giornata mondiale della salute (World Health Day) si celebra dunque il 7 aprile, per ricordare la fondazione dell’Organizzazione Mondiale Sanità (Oms) avvenuta il 7 aprile 1948.Scivolata quasi in oblio nel corso dei decenni, questa giornata, a sintomo evidente della ritrova rinnovata attenzione di cronaca dallo scorso anno. Perché dallo scorso anno 2020? Evidentemente perché è con il tragico flagello pandemico che abbiamo dolorosamente riscoperto che la salute non è “assunto dato certo per sempre” ma è una risorsa (indispensabile) che può pressoché all’improvviso divenire “risorsa carente”.Il-19 nella sua tracotante perseveranza ci sta cinicamente ricordando che la salute è unPertanto, questa giornata mondiale della salute, 7 aprile 2021 ci serve anche per non dimenticare che la salute è la conditio sine qua non sopravviveremmo a stento e di certo vivremmo male.Fu, doverosamente assurto a padre della medicina, a dirci “e che la medicina sia il tuo cibo". Quale saggezza così autorevolmente e sinteticamente espressa!La verità, ci piaccia o meno, ci convenga dimenticarla o meno, è che noi siamo quello che mangiamo.che ci piace immaginare alchemico. Sì, si trasforma, diventa parte del nostro sangue, diventa parte delle nostre cellule. Insomma, ex-post, ribadiamo convinti che siamo quello che mangiamo.Ergo, se il nostroRieccoci alla grande assunzione di responsabilità qui volutamente ripetuta pari pari: "Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo".Non ce ne dimentichiamo noi tutti. Men che mai, come monito e come driver etico della loro professione, non abbiano a dimenticarsene quanti si prodigano per esaudire i nostri desideri di convivialità a tavola: i ristoratori del dopo pandemia. Ribadito che ciascheduno di noi, adulto consapevole, è responsabile della propria salute, del modo di salvaguardarla e tutelarla, non si può non r. Ed è doveroso che costoro ne abbiano contezza.Ma noi neanche dimentichiamo la fortuna di essere “mediterranei” però! A noi “mediterranei”, ci soccorre l’eponima dieta:, appunto! La sua efficacia è tale che ad essa guarda tutto il mondo, soprattutto aree afflitte dalleIl suo insegnamento è tale che da esso trae spunto la valevole visione strategica della Ue compendiata nello slogan “from Farm to Fork” (F2F), cioè dalla campagna alla tavola. F2F è ilil cosiddetto Green New Deal che è, a sua volta, un insieme di misure concrete atte a fronteggiare l'emergenza dei cambiamenti climatici.Sorta di cerchio che si compone: una salute che la complicità di un virus crudele torna a essere risorsa carente e come tale da preservare e curare; uno stile di vita, ancor prima che dieta propriamente intesa, qual è la Dieta mediterranea da seguire consapevolmente e serenamente; un futuro vicino da costruire insieme attraverso il F2F. Insieme.