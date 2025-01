Plant-based, fermentati e speziati: ecco i superfood del 2025

Il 2025 si apre sotto il segno della salute e della sostenibilità alimentare, con una crescente attenzione verso cibi non solo nutrienti e funzionali, ma anche gustosi e rispettosi dell'ambiente. Le tendenze emergenti riportate da Koro, già virali sui social e supportate da studi scientifici, ci indicano un futuro dominato da alimenti plant-based, fermentati, speziati e privi di caffeina. Il trend è chiaro: alimentarsi meglio per stare bene, senza rinunciare al piacere del gusto.

Plant-based: un'abitudine che diventa stile di vita

Il passaggio verso un'alimentazione plant-based non rappresenta più una moda effimera, ma si è trasformato in uno stile di vita consolidato, abbracciato da un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Tra le iniziative che promuovono questa filosofia spicca Veganuary, lanciata nel Regno Unito e sostenuta in Italia dall'associazione no-profit Essere Animali. Anche quest'anno, l'iniziativa invita a provare una dieta vegana per tutto il mese di gennaio, proponendo un'occasione per scoprire i vantaggi di un'alimentazione più sostenibile e salutare. Celebrità come Billie Eilish, Joaquin Phoenix e Paul McCartney hanno aderito con entusiasmo, contribuendo a diffondere il messaggio e a dare ulteriore visibilità al movimento.

L'alimentazione plant-based è sempre più apprezzata

Tra le proposte più interessanti per avvicinarsi a questa dieta spiccano piatti come il burger vegano con tofu e wakame, che unisce la dolcezza del tofu alla sapidità delle alghe, e lo spezzatino di soia, ricco di proteine e fibre. Ma come ricorda Giorgio Donegani non bisogna dimenticarsi dei prodotti italiani, come, ad esempio, l'olio evo, un vero «elisir di longevità».

Giorgio Donegani, presidente dell'Istituto italiano alimenti surgelati

Il presidente dell'Istituto italiano alimenti surgelati sottolinea: «È un qualcosa che possiamo vantare in Italia. Negli Usa è riconosciuto al pari di un medicinale. Ha un contenuto di acido oleico alto che ha una serie di protezioni cardiovascolari e protezione dall'osteoporosi. E poi è ricco di antiossidanti, nonché un'ottima fonte di vitamina E».

Fermentazione: un'arte antica che guarda al futuro

Accanto agli alimenti vegetali, i cibi fermentati continuano a guadagnare popolarità per i loro sapori unici e i molteplici benefici per la salute. La kombucha, una bevanda a base di tè zuccherato fermentato, resta uno degli esempi più apprezzati e si rivela anche semplice da preparare in casa con l'aiuto dello Scoby, una colonia simbiotica di batteri e lieviti. Ma il mondo della fermentazione non si ferma qui.

La kombucha, una bevanda a base di tè zuccherato fermentato

Tra le novità più interessanti c'è la crema di mandorle bianche fermentata, ricca di proteine e benefica per il microbioma intestinale grazie ai fermenti lattici. Gli alimenti fermentati, infatti, non solo arricchiscono la dieta di peptidi bioattivi e antiossidanti, ma migliorano anche la digestione e il benessere generale, rendendoli un tassello fondamentale di una nutrizione equilibrata.

Idratazione naturale: bevande funzionali senza compromessi

Le tradizionali bevande sportive, spesso criticate per l'elevato contenuto di zuccheri e coloranti, stanno lasciando spazio a opzioni più naturali e salutari. Per il 2025, tra le proposte più intriganti troviamo il succo di caprifoglio blu, una bacca siberiana conosciuta come “bacca dell'eterna giovinezza” per il suo alto contenuto di vitamine e minerali, ideale per rigenerare stomaco e fegato. Chi cerca una dose di energia naturale potrà optare per lo shot di zenzero e mandarino biologico, mentre l'acqua di cocco bio si conferma una scelta eccellente per reintegrare i sali minerali in modo naturale prima o dopo l'allenamento, grazie al suo equilibrio di sodio e potassio.

Alternative alla caffeina: energia senza effetti collaterali

Il tradizionale consumo di caffeina sta progressivamente cedendo il passo a soluzioni che offrono energia senza effetti collaterali come ansia o disturbi del sonno. Tra queste, il guaranà - utilizzato da secoli dai popoli indigeni del Brasile - si distingue per le sue proprietà stimolanti e rivitalizzanti, perfette per studenti e professionisti alla ricerca di concentrazione prolungata.

Il guaranà può essere impiegato all'interno di integratori utili a favorire la perdita di peso

«Le popolazioni native d'America ne masticavano i semi o li aggiungevano ai cibi e alle bevande per aumentare l'attenzione e ridurre la fatica - racconta sul suo blog Laura Gherardini, biologa nutrizionista. Può essere impiegato all'interno di integratori utili a favorire la perdita di peso, per via della sua capacità di stimolare il sistema nervoso nel dare il via al processo di lipolisi. Altri utilizzi del guaranà ne includono l'impiego per il trattamento della pressione sanguigna, con particolare riferimento alla pressione bassa e per la dissenteria. Viene inoltre impiegato per stimolare il desiderio sessuale, per incrementare il flusso dell'urina e come astringente».

Laura Gherardini, biologa nutrizionista

Per chi preferisce un'alternativa completamente priva di caffeina, il caffè di lupini bio rappresenta una proposta interessante. Prodotto dai semi di lupino dolce, questo sostituto dal gusto simile al caffè tradizionale è ricco di proteine, vitamine e oligoelementi, oltre ad essere senza glutine.

Spezie e piccante: un viaggio nei sapori esotici

Non è solo il benessere a guidare le scelte alimentari del 2025, ma anche il desiderio di esplorare sapori intensi e lontani. Le spezie tornano protagoniste, con ingredienti dall'Oriente che arricchiscono zuppe, sughi, dolci e bevande. Tra tutte, il peperoncino.

Il peperoncino ha effetti antidolorifici, antibatterici, antitumorali e antidiabetici

«La capsaicina, il principio attivo del peperoncino, ha effetti antidolorifici, antibatterici, antitumorali e antidiabetici» spiega l'esperta nutrizionista Francesca Marino. Tuttavia, avverte: «È importante non esagerare: un consumo eccessivo può causare problemi».

L‘esperta nutrizionista Francesca Marino

Tra le proposte più originali, i mix di frutta secca e mais aromatizzati al piccante offrono una piacevole alternativa agli snack tradizionali.