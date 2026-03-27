Fibre, vitamine e poche calorie: perché scegliere gli asparagi

Con l’arrivo della primavera tornano protagonisti anche gli asparagi, ortaggi stagionali disponibili da marzo a giugno, apprezzati per il gusto delicato e le proprietà nutrizionali. In questo periodo è possibile consumarli freschi, inserendoli facilmente in preparazioni leggere come insalate di riso, paste fredde o frittate.

Asparagi, il connubio perfetto tra gusto e salute nella dieta primaverile

Gli asparagi: poche calorie e tante proprietà

Gli asparagi si distinguono innanzitutto per il basso apporto calorico: circa 24 calorie per 100 grammi, grazie all’elevata presenza di acqua. Sono ricchi di fibre, utili per favorire il transito intestinale e contribuire al controllo di colesterolo e glicemia. Dal punto di vista nutrizionale apportano potassio, vitamina C e folati. La vitamina C svolge un’importante funzione antiossidante, contribuendo a contrastare i radicali liberi, supportare il sistema immunitario e favorire la produzione di collagene. Inoltre migliora l’assorbimento del ferro, risultando utile anche nella prevenzione di stati carenziali.

I folati, trasformati nell’organismo in vitamina B9, sono fondamentali per la sintesi dell’emoglobina, la produzione di alcuni amminoacidi e il corretto funzionamento del sistema nervoso. A queste proprietà si aggiunge un effetto depurativo: la presenza di acqua, potassio e asparagina stimola la diuresi e sostiene l’attività di fegato e reni, facilitando l’eliminazione delle tossine. Non mancano infine composti come rutina e quercetina, noti per le loro proprietà antinfiammatorie, che rendono gli asparagi un alimento interessante anche nell’ambito di una dieta equilibrata e stagiona

Idee leggere con gli asparagi

Quando li acquistate, scegliete asparagi sodi, non legnosi, con le punte ben chiuse: sono segno di freschezza. Dopo una rapida bollitura, possono essere utilizzati in molte preparazioni facili e veloci:

Insalata di riso : un grande classico che si prepara senza fatica e richiede cotture molto brevi. Perfetta da portare in ufficio o gustare a casa, l'insalata di riso si può personalizzare facilmente: basta unire gli asparagi lessati a freddo con altre verdure di stagione. Nella versione vegetariana si possono aggiungere anche uova sode o tonno.

: un grande classico che si prepara senza fatica e richiede cotture molto brevi. Perfetta da portare in ufficio o gustare a casa, l'insalata di riso si può personalizzare facilmente: basta unire gli asparagi lessati a freddo con altre verdure di stagione. Nella versione vegetariana si possono aggiungere anche uova sode o tonno. Pasta fredda : altro piatto immancabile nella bella stagione è la pasta fredda. Anche qui gli asparagi danno il meglio di sé, magari abbinati a pasta integrale per un risultato più leggero e a basso indice glicemico. Meglio evitare una cottura troppo lunga, che aumenterebbe l'assimilazione degli amidi.

: altro piatto immancabile nella bella stagione è la pasta fredda. Anche qui gli asparagi danno il meglio di sé, magari abbinati a pasta integrale per un risultato più leggero e a basso indice glicemico. Meglio evitare una cottura troppo lunga, che aumenterebbe l'assimilazione degli amidi. Frittata di asparagi: un'altra idea semplice e gustosa è la frittata. Dopo aver tagliato gli asparagi a tocchetti e saltati in padella con un filo d'olio, si aggiungono le uova sbattute con sale, pepe e parmigiano grattugiato. Si cuoce a fiamma viva per due o tre minuti, poi si abbassa il fuoco e si prosegue la cottura, girando la frittata per completarla anche sull'altro lato.

Asparagi, alcune ricette

Ecco alcune ricette gustose a base di asparagi: