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martedì 30 giugno 2026  | aggiornato alle 12:49 | 120069 articoli pubblicati

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maracuja

Frutto della passione: proprietà, gusto e gli abbinamenti che lo valorizzano

Dolce, aromatico e ricco di fibre, il frutto della passione è sempre più presente anche sulle tavole italiane. Dalle proprietà nutrizionali ai possibili benefici fino agli utilizzi in cucina, ecco cosa sapere sulla maracuja

di Redazione Italia a Tavola
 
30 giugno 2026 | 07:30

Frutto della passione: proprietà, gusto e gli abbinamenti che lo valorizzano

Dolce, aromatico e ricco di fibre, il frutto della passione è sempre più presente anche sulle tavole italiane. Dalle proprietà nutrizionali ai possibili benefici fino agli utilizzi in cucina, ecco cosa sapere sulla maracuja

di Redazione Italia a Tavola
30 giugno 2026 | 07:30
 

Indice

Il frutto della passione, conosciuto anche come maracuja o granadilla, è il frutto della Passiflora edulis, una pianta originaria delle aree subtropicali del Sud America, probabilmente del Paraguay. Oggi viene coltivato in numerosi Paesi dal clima caldo, tra cui Brasile, Perù, India, Indonesia, Sudafrica e Nuova Zelanda, mentre in Italia è ormai facilmente reperibile durante tutto l'anno grazie alle importazioni. Il suo profumo intenso e la polpa ricca di piccoli semi croccanti lo hanno reso un ingrediente apprezzato sia nella pasticceria sia nella cucina contemporanea, dove viene impiegato per dessert, cocktail, sorbetti e preparazioni salate.

Frutto della passione: proprietà, gusto e gli abbinamenti che lo valorizzano

Maracuja, il frutto tropicale che unisce gusto, vitamine e poche calorie

Un frutto leggero ma ricco di fibre

Dal punto di vista nutrizionale, la maracuja apporta poche calorie, circa 36 ogni 100 grammi, distinguendosi soprattutto per l'elevato contenuto di fibre. Accanto alle fibre sono presenti vitamina A, vitamina C, vitamine del gruppo B e minerali come potassio, calcio e ferro. La composizione rende questo frutto particolarmente interessante all'interno di un'alimentazione varia ed equilibrata. L'elevata presenza di fibre può contribuire alla normale funzionalità intestinale e favorire il controllo dei livelli di colesterolo nel sangue. Le vitamine A e C, insieme ai flavonoidi naturalmente presenti nella polpa, svolgono un'azione antiossidante, aiutando l'organismo a contrastare lo stress ossidativo. La vitamina A è inoltre coinvolta nel mantenimento della normale funzione visiva e della salute della pelle, mentre il potassio contribuisce al corretto funzionamento muscolare e alla regolazione della pressione arteriosa.

Quando è meglio consumarlo con moderazione

Il frutto della passione non presenta particolari controindicazioni nella popolazione generale e, allo stato attuale delle conoscenze, non sono note interazioni rilevanti con farmaci. È tuttavia consigliabile moderarne il consumo, soprattutto per chi non è abituato ad assumere elevate quantità di fibre, poiché un eccesso potrebbe favorire un effetto lassativo. Particolare attenzione è inoltre raccomandata alle persone con allergia al lattice, nelle quali possono verificarsi reazioni crociate.

Frutto della passione: proprietà, gusto e gli abbinamenti che lo valorizzano

Frutto della passione: la maracuja è tra i frutti tropicali più ricchi di fibre

Un ingrediente sempre più presente anche nella cucina contemporanea

Negli ultimi anni il frutto della passione ha trovato spazio anche nella gastronomia italiana. Il suo equilibrio tra dolcezza e acidità lo rende adatto ad accompagnare yogurt, macedonie e dolci al cucchiaio, ma anche carpacci di pesce, crostacei e preparazioni a base di frutta esotica. La sua versatilità, unita alle proprietà nutrizionali e al profilo aromatico intenso, ne spiega la crescente presenza nei menu dei ristoranti e nelle ricette dedicate a chi cerca sapori freschi e ingredienti dal carattere tropicale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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