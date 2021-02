Olio italiano re delle tavole. Crescono consumi ed esportazioni

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 14:55

Nuove ricerche confermano l’importanza dell’olio per la salute

In Italia diminuisce la produzione ma ottima la qualità

Una certezza che, ora con il cambio radicale dei, sempre più orientati verso alimenti più salutari, si sta concretizzando neldidi olio Evo italiano. Nel 2020 sono, infatti, cresciuti sia iin(+7,4%) sia l'export globale (+15,6%) e intraeuropeo (+24,7%), mentre sul lungo periodo il mercato dell'olio extravergine arriverà a valere oltre 1815 milioni di dollari entro il 2026 (in crescita rispetto ai 1465 del 2020).Conin corso e con le conseguenti restrizioni imposte a ristoranti e locali le famiglie italiane sono tornate a cucinare a casa e a fare scorte di prodotti salutari e. Fra questi, creme, salse, vellutate, biscotti, grissini, taralli, cracker e chi più ne ha più ne metta. Tutti prodotti preparati con olio extravergine di oliva che, anche grazie ai molteplici effetti positivi che può avere sull'organismo, conquistano i consumatori e fanno impennare la domanda.A testimoniarlo un recente report della Commissione Europea, che, per quanto riguarda l'Europa, ha registrato un +15,6% nelle esportazioni verso i paesi extraeuropei fra ottobre 2019 e settembre 2020, in particolare verso(+37,5%),(+31%) e Canada (+28,1%). Relativamente all'Italia, invece, fra ottobre 2019 e agosto 2020 le esportazioni intraeuropee sono aumentate del 24,7%. Unquindi che, insieme al +7,4% di vendite alla gdo dei primi undici mesi del 2020 registrate dall'Ismea, ha compensato le perdite dovute alla chiusura del canale della ristorazione Basti pensare che insu 10 consumano olio extravergine d'oliva tutti i giorni secondo Coldiretti. Con questi ritmi il mercato globale dell'olio extravergine, che nel 2020 valeva 1465,5 milioni di dollari, secondo Wmfj arriverà a valere oltre 1,8 miliardi di dollari entro il 2026, con un Cagr del 3.6%.D'altronde le conferme che l'olio extravergine d'oliva sia un toccasana per la salute non si fermano. In un recente studio pubblicato da Abc News si legge che l'olio, ricco di composti come, può diminuire il grado d'infiammazione e il livello di grassi nel sangue, aumentando invece la quantità di Hdl, il" che aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache.«Le proprietà benefiche dell'olio extravergine sono legate principalmente alla sua- ha confermato, biologa nutrizionista - L'alta concentrazione di, infatti, contrasta l'ossidazione delle macromolecule biologiche, ovvero Dna, proteine e lipidi, e aiuta a preveniree numerose. Io ne raccomando il consumo a crudo, in quanto le alte temperature degradano i composti dell'olio».Non è quindi una sorpresa che la, di cui l'olio Evo è uno dei cardini principali, si sia classificata come migliore dieta al mondo del 2020 secondo Us News & World Report. Povera di carne rossa, zuccheri e grassi saturi e ricca di cibi salutari comenon solo ci fa stare bene, ma è ottima anche se si desidera perdere qualche chilo.Ma quali sono le previsioni del mercato dell'olio extravergine per l'anno in corso? In Italia non delle migliori, almeno in termini di quantità: l'Ismea ha registrato un calo della produzione del 30% rispetto allo scorso anno. I motivi sono da ricercarsi nellee nellache hanno devastato gli ulivi del Sud e in particolare della Puglia, regione responsabile del 51% dellaTuttavia, il clima più mite che si è registrato nel Nord della Penisola nel 2020 ha permesso di assistere a incrementi sostanziali per quanto riguarda alcune regioni settentrionali e centrali come(+31%),(+70%) e(+100%), a testimonianza del fatto che quando si tratta di agricoltura è fondamentale adattare le coltivazioni al clima. E se lanon è eccelsa, non si può dire altrettanto della: l'olio extravergine d'oliva, infatti, è un grasso liquido estratto dalle olive, coltura tradizionale del bacino del Mediterraneo, ed è l'unico olio da cucina prodotto senza l'uso di agenti chimici e raffinazione industriale.