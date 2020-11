Crisi di olio nei ristoranti chiusi, ma c’è un boom a casa e online. Attenti alle truffe

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 11:08

9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i giorni

Locali chiusi, Xylella e crollo della produzione: le difficoltà del settore

Ma crescono le vendite a casa e anche online

Attenzione alle truffe online

Addio a quasi 1 bottiglia di olio extravergine Made in Italy su 3

Prezzi verso l’alto per l’aumento dei consumi

Il 26 novembre è la Giornata mondiale degli ulivi





ai come quest’anno è importantee le, per ricordare la loro importanza su più piani, da quelloalla, dalladelle tradizioni all’ambiente. In nome di tutto ciò, oggi 26 novembre, si festeggia ladegliproclamata dall’Unesco. Un’occasione per riflettere sul fatto che in Italia abbiamo un patrimonio di 250 milioni di piante e per fare il punto sulla situazione attuale del settore.Alleneie neglichiusi per ilsi sono, infatti, sommate l’emergenza Xylella , che dal Salento sta risalendo pericolosamente a nord nella piana degli ulivi monumentali, e ildel 30% della nuovanazionale, che comunque sarà diAnche se, come in ogni crisi, ci sono alcuni risvolti positivi per il settore. Per prima cosa la svolta salutista degli italiani a tavola spinta dall’emergenza Covid che per l’olio si è tradotta in un + 9,5% deidi extravergine di oliva, anche per effetto del maggior tempo trascorso in casa a cucinare (elaborazioni Coldiretti su dati Ismea del primo semestre). A livello nazionale 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i giorni con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità.Unche è destinato acon l’arrivo dellee l’aumentodel 29,2% delnel 2020 che spinge anche gli acquisti online di extravergine.Un fatto di certo positivo ma che richiede maggior attenzione per il rischio di: secondo il rapporto dell’Istituto per la tutela della qualità e repressione(Icrqf), da febbraio a maggio 2020 nel periodo della prima ondata dell’emergenza Covid, sono stati effettuati ben 558 interventi per la rimozione di inserzioni irregolari di prodotti alimentari sui siti Alibaba, Amazon ed Ebay, con quasi la metà (45%) dei casi di irregolarità che hanno riguardato proprio l’olio di oliva.Oltre adeitroppocon attenzione lea denominazione di origine, i consigli per evitare le truffe online suggeriscono di verificaredelprivilegiando chi ha un legame diretto con la terra o appartiene a una rete strutturata di agricoltori come, ad esempio, Campagna Amica.Diventa dunque ancora più significativo celebrare il ruolo economico, ambientale, culturale e salutistico della produzione dell’olio di oliva, colonna dellaUn patrimonio di saperi e di sapori minacciato dai cambiamenti climatici, delle oscillazioni produttive e dell’emergenza Xylella, con l’Italia che quest’anno ha detto addio a quasi una bottiglia di olio extravergine Made in Italy su tre con il crollo della nuova produzione nazionale che dovrebbe attestarsi attorno a 255 milioni di chili , secondo l’analisi di Coldiretti sulla base delle previsioni Ismea e Unaprol.A condizionare la raccolta 2020 è stato soprattutto l’andamento inche fanno registrare contrazioni rispettivamente del 43%, 38% e 15%. Al Centro Nord si rilevano, invece, incrementi del 31% in Toscana, 8% nel Lazio, 70% in Umbria e del 100% in Liguria, dopo gli scarsi livelli dello scorso anno.In generale, comunque, ci si attende in tutta laundigrazie all’ottima fioritura, a condizioni meteo non avverse e ai limitati attacchi della mosca olearia.L’andamento della raccolta è importante dal punto economico ed occupazionale per unache conta oltreagricole specializzate in Italia ma anche il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa (43 Dop e 4 Igp), il più vasto tesoro di biodiversità del mondo.può contare suvarietà dicontro le appena 70 degli spagnoli che hanno una produzione di massa quasi sei volte superiore.Sul fronte del mercato, la minor produzione 2020 e ladelle famiglie staincon aumenti che riguardano anche gli oli Dop/Igp italiani. L’andamento dei prossimi mesi dipenderà come di consueto dallacon la produzione mondiale stimata in linea a quella dello scorso anno ed i prezzi in Spagna,che mostrano tendenze al rialzo. Laè di gran lunga il principale produttore mondiale seguito dall’Italia mentre sul podio al terzo posto si trova la Grecia.è ilmondiale di olio di oliva con una media negli ultimi 5 anni di 504 milioni di chili, seguita dalla Spagna con 483 milioni di chili e dagli Stati Uniti con ben 320 milioni di chili.A sostenere la domanda mondiale sono certamente gli effetti positivi sullaassociati al consumo di olio di oliva provati da numerosi studi scientifici che hanno fatto impennare le richieste di quel segmento di popolazione che nel mondo è attento alla qualità della propria