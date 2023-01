Oroscopo 2023: tra stelle e gusto (di cioccolato) alla scoperta del nuovo anno

Come sarà il 2023? Un aiuto per scoprirlo potrebbe arrivare dalle stelle, ma non solo: infatti c’è anche un gelosissimo modo per vivere al meglio l’anno appena iniziato.

Cioccolato e astri, connubio perfetto

Dalle stelle al cioccolato

Secondo lo zodiaco le persone nate sotto uno stesso segno hanno dei tratti della personalità in comune che si riflettono su tanti aspetti della vita di tutti i giorni: dagli amori alle amicizie, fino alle passioni e anche al rapporto con il cibo, come spiega la maître chocolatier Simona Solbiati, appassionata di astrologia e grande conoscitrice delle caratteristiche e delle proprietà del cioccolato. Spesso gli appartenenti a una stessa costellazione, guidati dai quattro elementi - fuoco, terra, aria e acqua - dalla luna e dagli ascendenti, hanno preferenze simili anche in tema di gusti e sapori.

Fondente, al latte, gianduia, al liquore o alle spezie, anche per quanto riguarda il cioccolato ogni segno ha quindi una sua qualità preferita, quella capace di tirarlo su nei momenti di tristezza, di consolarlo o semplicemente di regalargli un momento di piacere.

Quale gusto avrà il tuo segno?

Segni di terra

Toro - Leale e paziente, il segno zodiacale del Toro è anche uno dei più golosi, per lui il cioccolato è una cosa sacra e predilige i sapori più classici e tradizionali.

Cioccolato - Consigliamo a tutti i nati sotto questo segno, che amano scegliere con attenzione il loro cibo, del cioccolato con nocciole Piemonte I.G.P.

Vergine - Il segno zodiacale della Vergine ha ben chiaro il legame tra cibo e salute. Il cioccolato lo fa impazzire ma è sempre molto attento all'aspetto sugar free.

Cioccolato - Consigliamo quindi un cioccolato extra fondente al 75%, per un'esperienza di puro piacere.

Capricorno - Questo segno di terra è spesso duro e rigoroso. Molto introverso, in genere, non ha paura dell’isolamento e ama il silenzio e la tranquillità. Per il capricorno il cioccolato rappresenta una vera e propria passione.

Cioccolato - Consigliamo come esperienza degustativa i mendiants, dei tipici dolci francesi con frutta secca e candita, da assaporare in beata solitudine magari sorseggiando anche un ottimo distillato.

Segni d’aria

Gemelli - Il segno dei Gemelli è tremendamente curioso. Prova, nella conoscenza, un piacere infinito. Il suo elemento è l'aria ed è continuamente spinto dalla voglia di cambiare e di essere sorpreso, caratteristica che condiziona anche il suo modo di vivere la cucina e il cibo.

Cioccolato - Consigliamo di scegliere delle box di praline assortite, un universo di sapori diversi tutti da scoprire.

Bilancia - I nati sotto questo segno d'aria hanno un senso estetico eccezionale, attratti dalle arti grafiche e dalle simmetrie. A tavola è molto importante il modo in cui i piatti vengono preparati e presentati.

Cioccolato - Consigliamo di scegliere tra i numerosi soggetti a tema in fine cioccolato belga che possono, volendo, anche essere personalizzati. Questo permetterà a tutti i Bilancia di mettere a frutto le loro capacità artistiche.

Acquario - In ogni manifestazione del suo essere, il segno dell'Acquario si mostra come un intelligente contestatore con un'inarrestabile voglia di innovare e di cambiare. Ama sperimentare in cucina.

Cioccolato - Consigliamo di provare la linea di cioccolatini Gourmet, piccole praline da degustazione salate tutte da provare, diverse nelle forme, nelle consistenze soprattutto nel gusto.

Segni di fuoco

Ariete - Il primo segno dello Zodiaco è governato da Marte e Plutone. Il suo elemento è il Fuoco, irruento, istintivo e sensuale affronta la vita a testa bassa. Ama il piacere del palato.

Cioccolato - Consigliamo dei sapori decisi e piccanti come, ad esempio: il cioccolato aromatizzato al peperoncino o anche quello alla liquirizia.

Leone - Estremamente sicuro di sé ed esuberante, il segno del leone ha anche un cuore grande e generoso. Esperto gourmet, ama mangiare.

Cioccolato - Consigliamo a questo segno che ama tanto distinguersi delle scorzette di arancia candita ricoperte con cioccolato fondente. Un equilibrio perfetto di sapori.

Sagittario - Ottimista, questo segno si caratterizza per il suo grande desiderio di avventura. Ama viaggiare e praticare attività sportive anche estreme.

Cioccolato - Consigliamo per questo segno che ama la cucina internazionale delle praline di cioccolato fondente con al loro interno una ganache alle fave di Tonka.

Segni d’acqua

Cancro - Quello del Cancro è un segno molto complesso governato dalla luna. Sensibile ed educato è molto legato alla famiglia. Adora il cibo "coccola" come il cioccolato.

Cioccolato - Consigliamo l'aroma dolce e avvolgente del cioccolato bianco.

Scorpione - Il segno più misterioso e affascinante dello zodiaco è dotato di un senso dell'umorismo eccezionale e ama stare in compagnia anche intorno a un tavolo.

Cioccolato - Consigliamo a questo fascinoso conquistatore I Baci di Simona, praline rigorosamente a forma di labbra con al loro interno una morbida ganache.

Pesci - Il suo elemento è l'acqua. Creativo, sensibile e affettuoso, chi nasce sotto il segno dei Pesci è un vero sognatore.

Cioccolato - Consigliamo a questo segno, il cui desiderio di nutrirsi è strettamente connesso con l'umore, del cioccolato al latte e caramello. Per una dolcezza "equilibrata".