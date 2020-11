Nel nuovo Dpcm ancora le tre fasce: restano i divieti su ristoranti e spostamenti

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 12:42

L

Coronavirus: Toscana zona arancione dal 4 dicembre

„ Eugenio Giani dopo aver parlato col ministro della Salute Roberto Speranza. “





a scadenza del, il 3 dicembre, si avvicina. E tra toto-colori, tregue di Natale,e richieste dellec'è una gran fibrillazione intorno al. Al netto di tutti gli interessi politici ed economici, il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri confermerà leE intanto laresta in quella a più alto rischio fino al 3 dicembre, nonostante le pretese dell'assessore alla Sanità Giulio Gallera . Mentre lapassa addal 4, come ha annunciato il governatore





Niente concessioni a Natale per bar e ristoranti

Vacanze sulla neve: chiesta la chiusura delle frontiere

Sul tavolo c'è il tema delle vacanze sulla neve: i presidenti delle Regioni hanno chiesto al governo in videoconferenza di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci. L'obiettivo dei governatori sarebbe evitare così la concorrenza degli Stati europei che invece dovessero dare il via libera.



Messa e coprifuoco: si anticipa tutto di due ore?

Mentre il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato di coprifuoco e tradizioni: «Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre».



Ristori: allo studio un bonus con Cig e non solo

In tema di ristori, invece, è allo studio un bonus di Natale. Che dovrebbe riguardare aiuti ai settori più colpiti. Tra le misure previste: cassa integrazione per le festività, rinvio delle scadenze fiscali, proroga ulteriore del blocco dei licenziamenti.



Bar e ristoranti: ancora chiusi, ok solo lo shopping

Il Dpcm di Natale è in fase di studio e restano alcuni punti da definire. Come quello degli orari di apertura delle attività commerciali per lo shopping dei regali e di quelle di ristorazione. Ma per bar e ristoranti non dovrebbero esserci grandi concessioni.



Spostamenti tra Regioni: i divieti restano rigorosi

L'altro tema è quello degli spostamenti tra regioni per raggiungere i parenti: l'orientamento prevalente del governo sarebbe rigoroso, con il divieto totale, a prescindere dalle colorazioni, eventualmente con qualche deroga.



Venerdì 27 novembre tornano a riunirsi i capi delegazione di maggioranza, e dovrebbero esserci anche il Comitato tecnico scientifico e l'Istituto superiore di sanità. A giorni, forse prima, saranno riconvocate le Regioni.



Rimangono gli automatismi legati al monitoraggio del virus

Il nuovo Dpcm sulle misure anti contagio dovrebbe dunque confermare l'impianto del decreto attuale. In particolare restano gli automatismi, legati al monitoraggio, che prevedono il passaggio progressivo da zona gialla ad arancione o rossa o viceversa (senza "salti" di due da rossa a gialla, come pretendevano i vertici della Lombardia...).



Ma è ancora aperta nel governo la discussione sulle misure per il Natale - che dovrebbero confluire con le altre in un unico Dpcm - e non si sarebbe discusso, nel vertice a Palazzo Chigi di giovedì 26 novembre, neanche del tema scuola. È tempo di nuove valutazioni, dopo il confronto con Cts e Iss, anche alla luce dei dati dell'ultimo monitoraggio.