Sgravi, agevolazioni e novità per ristoranti, bar e hotel. Ecco come cambia il lavoro nel 2021

Le novità sul lavoro per i pubblici esercizi dal 2021





, bar,e tutti iguardano al 2021 con tanta speranza, pronti a lasciarsi alle spalle questo anno, negativo sia per la salute che per l'. Basti pensare che nel settore dei pubblici esercizi, quest'anno sono già stati persi 33 miliardi di euro su 86 , con il danno più enorme per ristoranti, bar, hotel. Già migliaia di aziende hanno abbassato definitivamente le serrande e, senza dubbio, a cominciare dal 2021 saranno decine di migliaia quelle che sceglieranno diLe novità che aspettano ristoranti e hotel dal nuovo anno sono molte. Dall'allungamento dellae delalle agevolazioni per le di under35 e al Sud. Vediamole nel dettaglio.È stata confermata la proroga dellaper l'di altre 12 settimane (gratuita per le imprese), che devono essere collocate:Inoltre, ai datori di lavoro privati (con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di Cig Covid) è riconosciuto l'dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.Arriva, per la prima volta in Italia, unper le circa 300mila partite Iva della. Questo strumento, che può interessare soprattutto aziende che al settore dei ristoranti e degli alberghi fan da fornitori, si chiama- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. È previsto in via sperimentale dal 2021 al 2023 e prevede unper 6 mensilità, che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro.Per accedere a questo fondo occorre:La manovra vuole prolungare nuovamente il, che prosegue ininterrotto da un anno. Il divieto di licenziare viene dunque allungato sino al 31 marzo.Sono state però confermate anche dellePer quanto riguarda i contratti a termine, resta la deroga fino al 31 marzo alle causali del Decreto Dignità sudi questa tipologia di contratto. Era già stato confermato a metà novembre 2020: la norma prevede che fino al 31 marzo è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ia tempo determinato.Ilsi ridisegna, con lo scivolo per i soggetti a 5 anni dalladi vecchiaia o anticipata esteso alle imprese con oltre 250 addetti (per quanto riguarda invece quelle che contano oltre i mille addetti, c'è il vincolo a fare un'assunzione ogni tre uscite, ma ci sono altri 12 mesi di sconto Naspi, oltre ai canonici 24 mesi).Sono sgravi ale perquelli previsti per lee per leda tempo determinato a tempo indeterminato. Valgono per tutti i contratti compresi tra il 2021 e il 2022. Lo scopo è aumentare l'assunzione di giovani, in questo casoNon 3 anni ma 4 (l'esonero sale quindi fino a 48 mesi) per le assunzioni fatte in una sede / unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni:Per le aziende localizzate al, fino alè previsto l'deiprevidenziali e assistenziali per i dipendenti. La proroga per ora è automatica fino al 30 giugno 2021, dopodiché, per prorogarla nuovamente, servirà il consenso di Bruxelles.Il ministero del Lavoro istituisce per il 2021 un fondo per ildella. Si tratta di 2 milioni di euro in tutto, a decorrere dal 2022, per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e dellesui luoghi di lavoro.Per quanto riguarda ledonne, effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo previsto già dallaè riconosciuto al 100%, nel limite massimo però di 6mila euro annui. Attenzione: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.Si stanziano 50 milioni di euro per il 2021, da destinarsi al sostegno delleorganizzative adottate dalle imprese per favorire ildelle madri lavoratrici dopo il parto.Ilpassa da 7 a 10 giorni per il 2021, con la legge di Bilancio dello scorso anno i giorni erano passati da 5 a 7).Laconferma per i lavoratori dipendenti ilanche per i redditi tra i 28mila e i 40mila euro (in scadenza a fine 2020). L'operazione, a parere del Governo, dovrebbe essere una sorta di antipasto della più generale, più volte annunciata ma ancora solo sulla carta.Sì anche all'estensione degli incentivi fiscali in favore dei lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all'(Anagrafe italiani residenti all'estero). Dovranno versare undel 10% o del 5% del reddito imponibile a seconda del numero dei figli.