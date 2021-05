Sostegni e semplificazioni, i decreti rallentano e i ristoratori aspettano

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 18:26

Nel decreto Sostegni Bis sono previsti 14 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto



Maxi emendamento per accelerare i tempi

l’estensione dell’ esenzione fiscale a beneficio del locatore per i canoni non riscossi anche sui contratti stipulati prima del 2020;

anche sui contratti stipulati prima del 2020; la proroga della validità dei voucher rilasciati per la chiusura di palestre e piscine , che ora hanno una durata di sei mesi;

, che ora hanno una durata di sei mesi; la proroga della validità dei voucher per i biglietti degli spettacoli e dei musei fermati a causa del Covid e delle successive misure restrittive, che ora valgono tre anni. Per i concerti, però, l’evento deve essere riprogrammato entro il 2023;

fermati a causa del Covid e delle successive misure restrittive, che ora valgono tre anni. Per i concerti, però, l’evento deve essere riprogrammato entro il 2023; lo stop alla prima rata dell’Imu per le attività che hanno subito un calo del fatturato del 30% rispetto al 2019 (l’esenzione vale solo per gli immobili i cui proprietari sono anche gestori di attività);

per le attività che hanno subito un calo del fatturato del 30% rispetto al 2019 (l’esenzione vale solo per gli immobili i cui proprietari sono anche gestori di attività); rinvio al 30 settembre del pagamento dell’Irap da parte delle imprese;

da parte delle imprese; proroga al 31 dicembre dell’ esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico riservata a bar e ristoranti;

riservata a bar e ristoranti; abolizione del pagamento del canone Rai per gli alberghi e tutti i locali pubblici che sono stati costretti a chiudere;

per gli alberghi e tutti i locali pubblici che sono stati costretti a chiudere; credito d’imposta del 90% per le attività culturali che hanno registrato un calo di fatturato almeno del 20% nel confronto tra il 2019 e il 2020;

stanziamento di 40 milioni in favore dei maestri di sci già compresi nel Fondo montagna ma a cui non era mai stato indicato un plafond a cui far riferimento;

già compresi nel Fondo montagna ma a cui non era mai stato indicato un plafond a cui far riferimento; differimento di un anno, al 2022, dell’obbligo di segnalazione da parte dell’Inps e dell’Agenzia dellea Riscossione di un’esposizione debitoria rilevante, nell’ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa.





su cui bar, ristoranti, alberghi e tutte quelle attività bloccate da inizio anno puntano per un ristoro quanto mai necessario.(doveva essere sul tavolo del Consiglio dei ministri in settimana ma se ne riparlerà dal 10 maggio),La procedura per tramutarlo in legge sta avanzando non senza. In prospettiva,in cui dovrebbero comparire importanti semplificazioni burocratiche; prima fra tutte, quelle relative al superbonus del 110% (ora esteso anche alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico delle strutture alberghiere).Ma andiamo con ordine., pena la decadenza delle misure allora previste dal testo. Per questo, in Senato, per abbreviare i tempi,che tiene conto delleGià in mattinata, sul testo del maxi emendamento, il Governo (attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà) ha chiesto la fiducia. La discussione sarebbe dovuta iniziare alle 15:30, poi è slittata. Prima del voto, infatti, c'è da attendere la conclusione dei lavori della commissione Bilancio del Senato che deve esprimere il proprio parere sul nuovo testo.Di certo, al momento, è che le modifiche avevano di fatto portato all’approvazione di misure contenute (precauzionalmente) anche nel decreto Sostegni Bis. Fra queste, per esempio, c’è:Per quanto riguarda il, le categorie coinvolte dovranno attendere la prossima settimana per saperne qualcosa di più. E non solo perché il presidente del Consiglio, Mario Draghisarà impegnato a Oporto per un vertice europeo. Sul testo definitivo, infatti, c’è ancora da lavorare. In particolare,che dovrebbe mettere sul piatto circa 14 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto . Allo studio, ci sarebbe la sostenibilità per le casse dello Stato della, ministro per lo Sviluppo economico, che prevede di sganciare l’erogazione del contributo dal parametro del 30% di perdita di fatturato. L’alternativa sarebbe quella diNella bozza circolata in settimana, il meccanismo messo a punto dal Governo prevedesu cui successivamente viene parametrato l’importo degli aiuti che spettano alle aziende fino a 10 milioni di fatturato. Oltre al, infatti, sarebbe possibile. In questo modo, si amplierebbe la platea dei beneficiari.Infine, sebbene annunciato dal premier Draghi già a fine aprile durante il discorso alle Camere sul Recovery Plan e il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza),al cui centro c’è la proroga delal 2023. L’intenzione del Governo è stata inserita anche nel piano inviato all’Europa per accedere ai fondi comunitari riservati alla ripresa dell’economia italiana (per un totale di 248 miliardi di euro se si considera anche il fondo integrativo messo a disposizione dallo Stato), ma Con buona pace di hotel e alberghi finalmente inclusi nell’agevolazione ma alle prese con la babele burocratica.