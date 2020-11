Ecco il decreto ristori quater: solo briciole ai ristoranti e ai bar. Niente "bonus" Natale ai cassintegrati

Primo Piano del 29 novembre 2020 | 23:30

on una vergognosa decisione che arriva sul filo di lana della scadenza (il lunedì 30 novembre si sarebbero dovute pagare le tasse ora rinviate), il Governo mette in campo glicol voto sullo scostamento di bilancio e vara unaper tutte le scadenze di qui a fine anno, rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà. Prosegue così la 'saga' dei provvedimenti in burocratichese per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell'epidemia. Stavolta in realtà si tratta per lo più di partire di giro perchè al di là dei ristori veri e propri (pochi) si tratta solo di importi messi a bilancio ma che verranno recuperati una volta che si pagheranno le tasse solo "sospese".

Il tutto non senza i soliti giochini dei ritardatari cronici: lo slittamento per ora solo di 10 giorni così da verificare che le aziende siano effettivamente nelle condizioni di poter chiedere lo slittamento: occorre avere registrato un calo del fatturato di oltre il 33% nel primo semestre.





Sulla carta ci dovrebbe essere, una «attenzione in particolare ad alberghi e ristoranti», ma in realtà va detto che si tratta solo di briciole che non compensano nemmeno in parte i mancati incassi per la chiusura dei locali nelle prossime settimane. Parliamo di un valore che va dal 20 al 25% del fatturato di tutto l’anno e che solo per Natale, Santo Stefano e Capodanno (con tutti i ristoranti chiusi) vale oltre 700 milioni di euro. E non a caso la Fipe è scesa con durezza in campo rinfacciando al premier di essersi rimangiato gli impegni presi e chiedendo quindi di avere una compensazione che copra al 100% la perdita dei fatturati di dicembre. E tutto per l’assurda volontà, quasi persecutoria, di volere chiudere bar e ristoranti che, pure, non sono segnalati in una nessuno studio scientifico italiano come causa di focolai. Tanto che baristi, cuochi o camerieri sono fra le categorie meno colpire dal Covid-19 per le procedure adottate a partire dall’obbligo, dal primo giorno, di indossare sempre la mascherina.

Ulteriore beffa è poi lo scorporo di 250 milioni dal già esiguo fondo di 600 milioni messo a disposizione del ministro delle Politiche agricole per sostenere l’acquisto di beni agricoli italiani da parte dei pubblici esercizi.

E, sempre per aggiungere il danno alla beffa, i dipendenti dei pubblici esercizi, i lavoratori che più di altri hanno sofferto la crisi con parziali indennizzi di cassa integrazione, non riceveranno nemmeno quel bonus Natale che sempre Conte aveva promesso per compensare le tredicesime ridotte all’osso perché in Cig si perdono gli scatti. Bonus che invece va ai lavoratori precari, dagli stagionali del turismo (1000 euro) a quelli dello sport (600 euro), altre risorse per gli straordinari della polizia impegnata a fare rispettare le norme anti-Covid e un fondo ad hoc per aiutare il settore delle fiere e dei congressi (350 milioni), fermo in sostanza dall'inizio della pandemia.

Il governo in realtà, secondo fonti della maggioranza, starebbe già lavorando sia a un ulteriore decreto di fine anno - che dovrebbe abbinarsi al tradizionale Milleproroghe - che conterrà una serie di interventi che non hanno trovato posto nel quater, sia al prossimo decreto Ristori di inizio 2021, quello "finale": in quella sede si dovrebbe chiuderà il cerchio degli aiuti all'economia, grazie a un nuovo scostamento da almeno 20 miliardi, e introdurre un meccanismo "perequativo" per garantire più sostegno a chi effettivamente ha perso di più nei mesi della crisi, includendo anche i professionisti.

Ma vediamo nel frattempo quali sono le decisioni varate dal Governo e che ricalcano quanto Italia atavola ha già da tempo anticipato:

Imposte rinviate per chi nel primo semestre ha avuto una flessione di almeno il 33% del fatturato

Per le imprese slitta per ora dal 30 novembre sullo slittamento al 10 dicembre degli acconti di Irpef, Ires e Irap in scadenza il 30 novembre: un mini rinvio utile a rifare i calcoli delle perdite del primo semestre e vedere chi rientra nella nuova scadenza di fine aprile, prevista per quelle attività (entro i 50 milioni) che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 33%. Un importo che vale 1,7 miliardi di euro, ma che sono solo rinviati, perché prima o poi, stante almeno l’attuale situazione, andranno pagati.

Le nuove sospensioni saranno riservate a partite Iva e imprese fino a 50 milioni di euro che hanno subito perdite rilevanti E gli importi da gestire sono alti. Anche perché lo stop alle tasse dovrebbe valere per tutto il territorio nazionale. E ciò per lo Stato potrebbe comportare da soli circa 3,1 miliardi di mancate entrate. Il solo Prelievo unico sui giochi (sospesi) peserebbe per altri 600 milioni. E poi ci sono tante imposte minori, come le accise sulla benzina.

Per i ristoranti di zone rosse e arancioni vale a prescindere dai limiti di fatturato e perdite

Per ristoranti delle zone arancioni e rosse e per tutte le attività chiuse nelle zone rosse indicate nelle liste Ateco per l'accesso al fondo perduto (che si allarga anche agli agenti di commercio) il rinvio si applicherà a prescindere dai limiti di fatturato e di perdite, estendendo la norma attualmente prevista per i soggetti Isa di queste aree. Alla lista si aggiungono anche alberghi, tour operator e agenzie di viaggio delle zone rosse che potranno beneficiare della moratoria fiscale anche se non sono stati esplicitamente chiusi per Dpcm.



Rifinanziato il fondo per gli alberghi

Il fondo rotativo del Microcredito centrale, dedicato anche agli alberghi è sttao rifinanziato per 500 milioni





Sospesi anche Iva e contributi previdenziali

Più della metà degli 8 miliardi decisi nei giorni scorsi con lo scostamento di bilancio sarà utilizzato proprio per la sospensione delle scadenze fiscali di fine novembre e dicembre. Oltre agli acconti Irpef, Ires e Irap del 30 novembre ci sono anche

Versamento Iva e le ritenute sui lavoratori dipendenti del 16 dicembre

Acconto Iva del 27 dicembre

Tutti questi pagamenti saranno rinviati ad aprile e rateizzati.

Sospese le cartelle esattoriali

C’è anche il rinvio dei pagamenti della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, che altrimenti ripartirebbero il 10 dicembre. I contribuenti in ritardo con le rate delle cartelle esattoriali avrebbero tempo fino all’1 marzo del 2021 per mettersi in regola.

C’è poi l'una tantum sotto l'albero per gli stagionali

Saltato come detto un aiuto extra-fiscalei, a livello di una tantum da 500 euro, per chi ha ricevuto la Cig Covid per più di 8 settimane, c’è invece un bonus Bonus che va lavoratori precari:

Si tratta di un'indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La norma interessa, in particolare, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, ne' di Naspi. Arrivano in partiocolare più risorse per il Fondo emergenze spettacoli, cinema e audiovisivo (90 milioni in più nel 2021) e per il fondo per le imprese culturali (50 milioni).

Ai lavoratori della sport andranno invece 600 euro.



Spuntano anche 10 milioni per i bus panoramici

Gli autobus scoperti per le visite turistiche delle grandi città sojmo fra le attività che, a sopresa, riceveranno aiuti con il decreto Ristori quater (10 milioni).