Ristoratori in piazza a Pavia: «Se ci chiudono, vogliamo ristori "alla tedesca"»

si mobilitanolegati ale alleper dire “basta” alleade alleanti-Covid imposte dalche stanno mettendo in ginocchio il tessuto economico dell’intera provincia di Pavia.su aperture e chiusure e, laddove sia necessario tener chiuso,alle perdite reali delle imprese e dei dipendenti.A chiederlo sono un gruppo didella provincia di Pavia che, dopo aver lanciato la pagina“Basta stare in silenzio” (che in meno di 24 ore ha raccolto oltre 700 adesioni), si preparano, venerdì 15 gennaio alle 18, a scendere ina Pavia per una manifestazione pacifica di dissenso.Lache si sta diffondendo a macchia d’olio è nata sulle sponde del Ticino, in quel di Linarolo, nel ristorante di, entrambi patron dello storico ristorante Le Rubinie del Po, trovando l’appoggio di moltissimi colleghi anche di altri settori da ogni parte della provincia.«Chiediamo semplicemente di aprire, la cosa migliore e più ovvia - spiega- Non è possibile? Allora dobbiamo avere la sicurezza di riceveree che devono essere commisurati alleche abbiamo subito e al periodo di chiusura. Vogliamo dei ristori che siano in linea con quelli che sono stati dati ai nostri colleghi di altri paesi europei che sono chiusi quanto noi. Chiediamo la certezza della cassa integrazione per i nostri dipendenti che non deve arrivare dopo mesi, ma accreditata sui loro conti correnti un giorno preciso del mese, come facciamo noi imprenditori con i loro stipendi».«Nessuna negazione della pandemia, anzi!», e lo dice uno come lo chef Edoardo Verri che porta ancora i segni del Covid provato purtroppo la scorsa primavera, ma, come sottolinea anche Paola, ilè sancito dalla Costituzione. «Ci fanno aprire due giorni, ci chiudono per altri due. Lavoriamo ad intermittenza da ormai dieci mesi – spiega “Edo” Verri, ristoratore ed esponente della Federazione Italiana Cuochi di Pavia – L’incertezza fa male e psicologicamente ti distrugge. Poi c’è il problema della materia prima che va letteralmente buttata, con costi enormi buttati al vento. Noi ci siamo inventati e reinventati più volte ma ora siamo ridotti tutti, indistintamente dalle categorie di appartenenza, sul lastrico. Siamo disperati. Lo, solo qualche settimana fa, ci ha chiesto acconti vari per il nuovo anno: ma come facciamo a pagarli? Per non parlare delle tasse che sono pressanti, i ristori non arrivano e la cassa integrazione non si vede. Alcuni imprenditori che hanno aderito alla nostra iniziativa, non sanno più come andare avanti. Le loro attività sono compromesse».Alla manifestazione di venerdì 15, alle 18, a Pavia, che, spiegano i, sebbene concomitante non ha nulla a che fare (se non il malcontento di base) con quella nazionale “ Io Apro ” che sprona alla, sono stati invitati anche rappresentanti delle istituzioni e autorità. Così lo chef Edoardo Verri: «Siamo semplicemente un gruppo di partite iva, senza colori politici, che vogliono dire pacificamente, rispettando tutte le norme imposte dal governo, la loro opinione in merito alle restrizioni. Ribadiremo di poter svolgere, in tutta tranquillità e sicurezza, il nostro. Quello che ogni giorno cerchiamo di fare nel migliore dei modi».Insomma, “Basta stare in silenzio”, i ristoratori si preparano a scendere in piazza.