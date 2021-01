Ristoranti d'Europa, il 90% ha chiuso nella seconda ondata. Ma in Italia meno sostegno e ristori

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 18:38

La panoramica europea dei locali

In Europa chiuso il 90% dei locali da novembre a oggi

Gli affitti

Sgravi fiscali

Prestiti dello Stato

Ristori a fondo perduto

Cassa integrazione per tutti

istoranti e barsono in subbuglio dall’inizio della pandemia da, sia per l’impossibilità di lavorare (arci-discussa) sia per gli aiuti concessi dallo, che secondo gli imprenditori sono poco più che mancette poco utili.Polemiche, proteste, manifestazioni, reclami, incontri si sono susseguiti fino ad ora ma a poco sono serviti per convincere ila tendere la mano verso questo settore. Ma negli altri Paesi europei come viene trattata la stessa categoria? La/Confcommercio ha offerto una panoramica comparando le decisioni prese dall’Italia con quelle degli altri Paesi Europei in quella che è stata ribattezzata seconda ondata verificatasi nel periodo da2020 ad oggi.Il succo del discorso è che anche all’sono state prese misuremolto simili, ma ciò che cambia e che quindi cambia anche l’umore degli imprenditori è che fuori dall’Italia gli aiuti e leci sono state, eccome.Fipe/Confcommercio evidenzia che il 90% dei pubblici esercizi d’ è stato obbligato alla chiusura (in Paesi come Germania, Francia, Regno Unito, Austria, Belgio e Irlanda è tuttora in vigore latotale eccezione fatta per l’asporto, mentre in Germania e Belgio è vietato anche il delivery), mentre il restante 10% opera con restrizioni orarie.Primo tema (bollente in Italia) quello degli. Lanon è intervenuta, laha puntato sul credito d’imposta, pari al 50% dell’ammontare del canone, per il solo novembre 2020, mentre in Italia, sottolinea la Fipe/Confcommercio, è stato messo sul piatto il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone per ida ottobre a dicembre 2020, e la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli(sfratto) anche a uso non abitativo.La Germania è intervenuta invece sugliI ristoratori tedeschi contano sulla riduzione dell’Iva, per i ristoranti, sulla sola parte food, da luglio a dicembre 2020 dal 19% al 5%, da gennaio a giugno 2021 dal 19% al 7%. Diversa la strategia francese: i ristoranti hanno ottenuto il differimento delle scadenze fiscali e il rinvio o la sospensione deimensili dell’imposta sugli immobili (su richiesta), mentre in Italia sono stati adottate l’esenzione dal pagamento dell’Imu per il secondo semestre 2020, la sospensione del pagamento delle imposte, e l’esenzione dal pagamento di(in sintesi, le tasse sul suolo pubblico).Altra sostanziale differenza quella dei prestiti garantiti dallo: in Germania la misura, per tutti, è quella di prestiti con garanzia dall’80% al 100% a seconda del finanziamento, in Francia dal 70% al 90% (con massimale di 10mila per imprese con men odi 10 dipendenti, di 50mila fino a 49 dipendenti, e sul fatturato di 3 mesi per le altre), mentre in Italia c’è la garanzia dello stato al 100% su prestiti fino a 30mila euro, del 90% fino agli 800mila euro, e fino all’80% perfino a 5 milioni di euro e del 70% per quelli superiori.Per gli italiani anche il, fino ad un massimo di 10mila euro a fondo perduto, e, alcuni, del cosiddetto “bonus centri storici”, cioè una fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici a parziale compensazione delle perdite registrate nel mese di2020 sul 2019 fino a un massimo di 150mila euro. Cambiano gli scenari sui ristori a fondo perduto . La Germania è un modello con le imprese che hanno potuto optare su contributo calcolato sulla base della perdita diper i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 sul mese rispettivo del 2019 (se più del 70% per il 90% deifissi, se compresa tra il 70% e il 50% pari al 60% dei costi fissi, se compresa tra il 50% e il 30% pari al 40% dei costi fissi), o, in alternativa, a ristori fino al 75% del fatturato dei mesi di novembre e dicembre 2019. In Italia , invece, è stato assegnato un contributo pari al 20% della perdita didi aprile 2020 su aprile 2019 moltiplicato per i seguenti coefficienti: il 150% per i bar (200% per quelli delle zone rosse o arancioni), 200% per i ristoranti, 400% per le discoteche, ed un contributo pari al 100% di quanto avuto con il ristoro di maggio fino ad un massimo di 150.000 euro.Più complessa la situazione indove per le imprese soggette a obbligo di chiusura al, è stato previsto fino a un massimo di 333 euro per ogni giorno di chiusura commisurato alla perdita di fatturato (escluso il fatturato dae delivery) settembre e ottobre 2020, fino ad un massimo di 10mila euro commisurato alla perdita di fatturato (escluso fatturato da take away e delivery) di novembre 2020, ed un contributo fino a 10mila euro o in alternativa asul 20% fatturato di dicembre 2019 o su quello mensile medio del 2019 fino a un massimo di 200mila euro dicembre 2020.Per le imprese situate nelle zone soggette a coprifuoco notturno, come successo a ottobre 2020, è stato previsto un contributo fino a 10mila euro in relazione alla perdita di fatturato comunque superiore al 50%, mentre per quelle fuori da queste zone, è stato assegnato un contributo fino a 1.500 euro per perdita di fatturato tra il 50% e il 70%, e fino a 10.000 euro e comunque nel limite del 60% del fatturato mensile del 2019 per perdite superiori al 70%.Cassa integrazione come scelta comune in materia di. Ma differenti le norme sulla previdenza: in Germania, per esempio, si è optato sul rimborso per le prestazioni disociale, in Francia per l’esenzione ed il differimento del pagamento dei contributi previdenziali, mentre in Italia per la sospensione ed esenzione deldei contributi previdenziali.