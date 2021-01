In Friuli-Venezia Giulia arrivano i voucher turistici e gli incentivi per l'albergo diffuso. Funzioneranno?

Primo Piano del 18 gennaio 2021 | 08:31

A

Piazza Unità d'Italia a Trieste

Voucher e albergo diffuso, i nuovi strumenti

I commenti degli albergatori

Il precedente sloveno

lla fine dell’anno scorso, la Giunta regionale delha approvato il ddl SviluppoImpresa per la ripartenza. Composto da 91 articoli, suddivisi in sei titoli, scaturisce dalla proposta dell'assessore alle Attività produttive e turismo,, che lo ha definito «la radice nuova su cui si innesterà la ripartenza dell'economia del Friuli-Venezia Giulia». Questo disegno di legge, i primi di febbraio, verrà portato all'esame del Consiglio regionale, ma già in questi giorni è stato presentato in dettaglio ai rappresentanti delle categorie economiche regionali.All'obiettivo di crescita contribuisce in particolare il turismo , settore che viene valorizzato dal ddl con l'istituzione di unspecifico per l'accesso al, che si chiamerà Fondo credito per il turismo.«La Regione - ha dettagliato l'assessore - intende aumentare lo standard qualitativo delle strutture, rafforzare la progettualità legata all'albergo diffuso e ridare slancio aglituristici di rilevante impatto assegnando, nella concreta attuazione dei progetti, un ruolo precipuo e innovativo alla finanziaria regionale Friulia».Nell'ambito turistico, la principale novità, oltre alla creazione del Fondo credito per il turismo, è il provvedimento che consente ai proprietari di seconde case di ottenere un contributo fino a 20mila euro per ammodernare l'immobile e immetterlo nel mercato delle locazioni per vacanze attraverso le agenzie immobiliari. Viene quindi previsto il rilancio dell'e l'introduzione di unda 80 a 120 euro per chi pernotta almeno 3 giorni in un albergo del Friuli-Venezia Giulia.E proprio sui voucher, chiamati Tu resta Fvg, abbiamo chiesto un parere ad alcuni albergatori della regione.Concorde con il progetto, dell’di Sauris: «È una buona idea, ne parlavo anche con altri colleghi che concordano che l’andrà bene per la. In questo momento l’unico turismo è quello di, quello del fuori porta. Dare un aiuto per poter fare un fine settimana lungo è l’unico modo per far muovere il turista. I buoni vacanza nazionali ci hanno aiutato un pochino, speriamo questi ci aiutino di più».Meno ottimista, dell’di Trieste: «I voucher nazionali per la nostra categoria dinon hanno funzionato. Forse questi aiuteranno, in parte, le strutture di montagna ma non è con piccoliche si risolvono i grossi problemi del turismo nazionale. I nostri governanti nazionali non hanno ancora capito che il turismo è la più grossache abbiamo e che ha bisogno di ben altro. Io utilizzerei queste risorse per aiutare i più bisognosi, chi si trova senza lavoro e deve vivere con la cassa integrazione e magari ha il mutuo da pagare, dei debiti, ecc.».Più realista si rivela, dellodi Sappada: «Tutto aiuta, e fa piacere che dalla Regione ci venga data un po’ di considerazione. D’altra parte, con la zona arancione , siamo tutti bloccati di nuovo. Noi resteremo aperti, ma nessuno potrà venire. In ogni caso, ogni azione è ben vista e potrebbe essere un validovisto che il nostro target sono le».Su posizioni riflessive rimane, dea Cormons: «Bella idea ema penso sia venuto il tempo di riflettere sulla qualità della vita, sulle nostre radici. Vedere il positivo del, senza continuare a piangere. Forse c’era bisogno di tutto questo affinché potessimo guardare serenamente dentro noi stessi per trovare la strada giusta da percorrere. Comunque, a proposito dei voucher, spero siano più flessibili e con unameno ingarbugliata di quelli nazionali».Al di là delle diverse posizioni degli albergatori, c’è da notare che,nella vicina(una Paese con poco più di due milioni di abitanti, contro il milione e duecentomila del Friuli-Venezia Giulia), i voucher turistici dati ai residenti hanno salvato la stagione. Un risultato che si augurano anche da questa parte dell’Isonzo.