Alajmo e Palladio Holding di nuovo insieme per i progetti post-Covid

A quattro anni di distanza dall'ultima volta, Palladio Holding torna ad affiancare il gruppo Alajmo nei suoi programmi di sviluppo futuri. E lo fa rientrando nel capitale del gruppo della ristorazione attraverso l'acquisto di azioni e obbligazioni. Il tutto mentre il gruppo Alajmo prosegue la sua partnership con Leeu Collection, circuito di destinazioni di lusso a livello internazionale avviata nel 2017.

La famiglia Alajmo (Fonte: Facebook)

Nel 2010 il primo investimento

L'annuncio dell'entrata nel capitale da parte di Palladio Holding ricalca quello già avvenuto nel 2010. Allora la società faceva il suo primo ingresso nel gruppo Alajmo con l'obiettivo di accompagnare le imprese ristorative del brand. Un percorso di crescita durato sette anni e che ha portato il gruppo padovano da cinque a nove locali con le aperture del Grancaffè & Ristorante Quadri (Piazza San Marco a Venezia), il Caffè Stern (Parigi) e Amo (al Fondaco dei Tedeschi sempre a Venezia). Nel 2017 le strade si separano, con il gruppo della famiglia Alajmo che si avvicina a Leeu Collection portando il totale di ristoranti gestiti a 14, compreso uno a Marrakech (il Sesamo) oltre a un laboratorio di produzione centralizzato; per un totale di 200 dipendenti.

Il Grancaffè e Ristorante Quadri a Venezia

Dopo le secche del Covid, un nuovo capitolo di crescita

Ora si apre un nuovo capitolo di crescita, in un periodo non particolarmente felice per il settore della ristorazione a causa dell'impatto della pandemia sul settore Horeca. «Ricevere la telefonata di Roberto Meneguzzo, fondatore della holding, che mi diceva che gli sarebbe piaciuto esserci vicino in un periodo così complicato, è stata una dimostrazione di amicizia e stima rare nonché una conferma di quanto ho sempre pensato di Palladio: un operatore che si è sempre distinto per il suo spirito imprenditoriale, con un capitale "paziente" in grado di modulare l'approccio degli investimenti in base alle singole situazioni», ha affermato Raffaele Alajmo, ceo e maitre des lieux del gruppo patavino a Repubblica. Anche perché, negli ultimi due anni, il gruppo non si è fermato: «Abbiamo combattuto e ci siamo difesi, ci siamo ristrutturati, abbiamo realizzato un piano strategico nuovo, chiuso l’attività al Golf della Montecchia, chiuso Amor a Milano, aperto nell’isola della Certosa nella laguna veneziana, rilevato tre attività di ristorazione da H-Farm e aperto il nuovo concept Amor in Farm. Abbiamo reagito bene e siamo pronti a ripartire ancora più motivati», ha aggiunto Raffaele Alajmo. Una sensazione condivisa anche dal fratello Massimiliano, capo delle cucine: «È una gioia poter riavere tra noi Palladio. Il loro ritorno ci stimola a guardare avanti con una prospettiva dilatata da uno sguardo e da un’intesa comuni».

A favore di Palladio Holding, una patrimonializzazione di 350 milioni di euro di mezzi propri, un azionariato stabile (che integra cultura finanziarie e industriale) e un consolidato network di esperti e investitori di livello internazionale. «Siamo orgogliosi di affiancare nuovamente la famiglia Alajmo nel suo percorso di crescita reso ancora più sfidante dalle recenti problematiche legate al Covid. Alajmo rappresenta un'eccellenza italiana di cui andare fieri e siamo entusiasti di riprendere il percorso insieme a dei partner che abbiamo conosciuto e apprezzato sempre più negli anni, con cui condividiamo idee, approccio e desiderio di innovazione e crescita», ha dichiarato Nadia Buttignol, partner di Palladio.