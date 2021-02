Ristoranti aperti ma vuoti, non basta essere in zona gialla

Primo Piano del 01 febbraio 2021 | 12:48

innegabile che essere ingarantisca qualche opportunità in più, ma siamo davvero sicuri che lacoincida con quella auspicata ripresa di attività? Fra l’essere chiusi per decreto e l’alzare le saracinesche per aspettare dei clienti che al momento non faranno a gara per pranzare fuori casa,Scontato che, anche solo per ragioni psicologiche, èche morire d’inedia, non si può non considerare che parliamo di un, concentrato negli orari meno produttivi (con gli impiegati in smartworking per molti locali sarebbe meglio restare chiusi), con molti costi fissi e poche ragionevoli possibilità di ripianarli.Pensiamo aidove tenere aperto un bar o un ristorante è come volersi fare del male. L’esempio di Firenze , da qualche giorno in zona gialla, è emblematico.: 5 persone (cinque) in coda alla biglietteria degli Uffizi. Per il resto il deserto e poter mangiare in centro è davvero un’impresa: i locali aperti sono pochissimi e sconsolatamente vuoti. E ciò che stupisce è che fra i pochi aperti ci sono anche dei buchi dove, al di là del covid, una persona sana di mente non ci entrerebbe se non per prendere un pacchetto di sigarette e poi uscirsene in fretta. non è che un locale aperto ma vuoto possa resistere molto : con gli esigui ristori che ci sono e colil futuro può essere nero per tutti.Poiché è impensabile che dapossano venire soluzioni geniali nel brevissimo periodo, né si può pensare che basti urlare di voler riaprire per riempiere i locali, occorre rivedere con decisione tutta la questione. Occorre mettere le aziende sane e sicure (due aggettivi usati non caso) nella condizione di potere. E ciò è possibile solo con la. In attesa che si possa giungere alla vaccinazione di tutti gli addetti, l’avere locali ampi con posti a sedere distanziati fissi e verificabili e la registrazione di tutti i clienti, potrebbe essere la carta da giocare, così come proposto da Fipe e Fiepet anche per le zone in giallo. Chi non ha cucina o posti a sedere potrebbe lavorare con le attuali limitazioni o restare chiuso ed essere aiutato.Sarebbe un modo pere cercare di mettere un po’ di ordine in queldegli anni scorsi che ha portato ad un eccesso di locali, spesso piccoli e gestiti da persone senza preparazione. Se poi il futuro nuovo Governo metterà nel programma una nuova regolamentazione del comparto fissando criteri rigorosi per l’ingresso, meglio ancora.