Dario Franceschini: L'Italia deve riaprire cinema e teatri. Sono tra i luoghi più sicuri

Cinema e musei sono luoghi sicuri

Proposto nuove misure integrative

Sostegno ai lavoratori dello spettacolo

Il segnale di ottimismo con la riapertura dei musei in zona gialla

biettivo, come chiesto anche da 12 assessori alla cultura delle grandi città italiane èdella. A partire daineie poi via via con. Questo è ciò che vuole ildellache, anzi, incalza: «L’Italia sia la prima: sono». Ad oggi, infatti, teatri e cinema sono chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo, ma, sottolinea il ministro al Corriere della Sera, ricalcando le parole di: «L’Italia è l’Italia e vorrei che fossimo i primi a riaprire». Tuttavia, aggiunge «l’operazione va fatta non con i proclami né con gli annunci ma per passi possibili».Il ministro però ci tenie a precisare: «In questi mesi abbiamo capito che i luoghi più pericolosi sono quelli dove ti togli la mascherina:(per questi ultimi, in verità, non esiste nessun dato scientifico che li classifichi come luoghi adi contagio, ndr). Neie nei, già nella riapertura estiva, c’erano misure dimolto rigide che si sono rivelate efficienti:delle mani,dei locali».E per procedere con la riapertura in sicurezza Franceschini ha chiesto alun incontro urgente per proporre ledi sicurezzasu cui stanno lavorando le organizzazioni di categorie: «Potrebbero essere i, ladelle, le. Mi confronterò poi collegialmente col governo, perché non sono certo io a decidere da solo, e col Cts per individuare tempi e modalità. Però penso che teatri e cinema, con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali già aperti oggi. E credo che l’Italia, più di altri Paesi, abbia bisogno come l’ossigeno di tornare ad avere. Lo ha detto bene il presidente Draghi. Le città italiane senza teatri e cinema e le piazze senza musica sono più tristi: così l’Italia non è l’Italia. Come è stata fatta un’eccezione per le librerie, inserite tra i primi servizi a riaprire per una evidente ragione culturale, spero si possa fare lo stesso ragionamento per i luoghi dello spettacolo».Una boccata d’ossigeno, naturalmente, non solo per i cittadini, ma anche per i: «La chiusura di teatri, cinema e sale da musica è stato un dolore, ma inevitabile. Abbiamo cercato di accompagnare con misure straordinarie, attraversando questo deserto, i tanti mondi legati al, al, allasostenendo. Una realtà che non ha mai conosciutoha avuto la cassa integrazione per i dipendenti e sostegni per i tanti lavoratori precari o intermittenti. Un lungo elenco di interventi che non bastano, lo so perfettamente: li sto riproponendo in modo consistente per il nuovo decreto Ristori. Finché non lavorano, occorre sostenere gli operatori del settore al di là del tipo di contratto che avevano. Ma ora bisogna ragionare della riapertura».La riapertura dei musei in zona gialla , d’altronde, è stato un bel segnale, anche “psicologico”, un piccolo passo sulla strada della normalità: «Nel 2019 più del 50% delera– ha sottolineato il ministro - Quando ti scompare il turismo straniero e cala la mobilità interna tra regioni, i numeri crollano. Abbiamo dato un segnale preciso diguardando aldella. Le riaperture sono state graduali perché ciascun museo ha diverse caratteristiche per assicurare la necessaria sicurezza: distanziamento, contingentamento dei numeri, mascherine, igienizzazione degli ambienti, accessi diversificati. Si è scelto di non aprire nel weekend, tema che dovremo affrontare: nei fine settimana ci potrebbero essere problemi di affollamento, come si è visto ai Musei Vaticani . Stiamo ragionando perché progressivamente, nelle condizioni di massima sicurezza, si vada alla riapertura di tutti i luoghi della cultura».E, ora, con questoche sente «sulle spalle la grande responsabilità di portare il Paese fuori da questa crisi, di aiutare le famiglie e le imprese, di superare la pandemia e di organizzare al meglio la campagna di vaccinazione al di là del colore politico al quale rimaniamo fedeli» Franceschini è sicuro «sono certo che ce la faremo».