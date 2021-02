Hotel, il fallimento è dietro l'angolo. Vaccini e ristori sono l'ultima spiaggia

Primo Piano del 26 febbraio 2021 | 13:10

Hotel a rischio fallimento

Chiusure a Pasqua inaspettate e devastanti

Dopo il ko invernale, fallimento dietro l'angolo

Sempre in attesa dei ristori...

Bernabò Bocca

Piano vaccinale ultima spiaggia

on c’è pace né speranza per il mondo delche è in ginocchio da un anno e vede nero all’orizzonte considerando che il Governo prorogherà lo stop aglitra le regioni fino al 7 aprile. La cifra sul calo del fatturato inchioda le imprese e non lascia spazio che a smorfie di rabbia e rammarico: secondoil crollo raggiunge picchi dell’80% per le città d’arte, con un calo medio del 55%, mentre la perdita dell’intero comparto turismo è, secondo, di 75miliardi da inizio pandemia. L’ha confermato la tendenza negativa spiegando che nel quarto trimestre 2020 la perdita di fatturato dei servizi ricettivi ha raggiunto il 70% con una perdita annua del 54,9%.Un fulmine a ciel sereno quello relativo alla proroga delle chiusure anche a Pasqua . «Le parole di- ha detto il presidente di Federalberghi,- ci hanno colto di sorpresa, avevamo capito che il blocco tra regioni sarebbe durato fino al 6 di marzo, arrivare alci ha sconcertati. Saltare anche le vacanze pasquali diventa problematico perché arriviamo direttamente all’estate, i ponti, infatti, non sono favorevoli».“L’Istituto nazionale di statistica - spiega in una nota Federalberghi - ufficializza ciò che Federalberghi dice oramai da un anno: la crisi ha colpito gli alberghi più duramente di altri settori. E nel 2021 la situazione è ulteriormente: a gennaio il nostro osservatorio ha registrato un calo dell’83% dellerispetto allo stesso mese del 2020. Abbiamo perso il 75% dei turisti italiani ed il 90% degli stranieri. Oltretutto, quest’ultimo è il segmento che spende mediamente di più”.Un clima soffocante quello creato da vacanze pasquali che di fatto salteranno per la maggior parte e che fa seguito a quello che è piombato addosso agli alberghi e a tutto l’indotto durante l’inverno con lo stop allo, ormai destinato a non riprendere più almeno fino alla fine della “”.Federturismo non usa mezzi termini per commentare la: «Per il 2021, il rischioè dietro l’angolo - dice a LaPresse Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo - alle perdite subite nel corso del 2020, pari a 70 miliardi si aggiungono 5 miliardi, tra diretto e indotto, legati allae al mancato avvio della stagione invernale».Il turismo, lo si continua a ribadire per alzare l’attenzione sul settore, contribuisce alcon 14 punti percentuali, «ma abbiamo 3/4 punti inespressi». Gli imprenditori «stanno resistendo in maniera eroica - afferma - con la speranza di». Fino a questo momento «siamo riusciti a contenere ed evitare l’onda dei fallimenti, ma il rischio è dietro l’angolo in questo 2021. Il tema dei fallimenti è urgentissimo»., ogni giorno più urgente e ogni giorno più condannabile il ritardo delle istituzioni nell’erogarli.(che un passo importante l'ha fatto riportando il ministero del Turismo affidato a Massimo Garavaglia ), chiedendo la fiducia in Senato aveva spiegato, che si deve scegliere fra quali attività “” e quali invece “accompagnare al cambiamento”, perché fuori mercato o irrecuperabili. Ma non è che in una settimana si possa fare una smile cernita. In questo momento si devono coprire subito le perdite subite da chi ha chiuso per. E non ci si può certo basare su ristori calcolati sull’andamento di aprile. Bisogna rimborsare le aziende e ledei mancati incassati su base annua , ben sapendo che comunque, dobbiamo essere onesti, non si potrà mai raggiungere una soddisfazione generale perchè c’è il non trascurabile effetto del lavoro nero e dell’Sul tema ristori Federalberghi ha spiegato: “Nel suo discorso al Senato in occasione del voto di fiducia il presidente Draghi ha dichiarato di voler aiutare imprese e lavoratori del turismo ad uscire dal disastro creato dalla pandemia. Ribadiamo la nostranel vedere finalmente il riconosciuto al turismo un ministero con portafoglio, ma siamo sull’orlo del baratro. Servono interventi urgenti per consentirci di. Le imprese alberghiere portano ricchezza sul territorio e generano occupazione. Proprio quel genere di occupazione che ha subito le conseguenze peggiori della crisi: donne e giovani. Aiutare il turismo, significa anche offrire una prospettiva ai soggetti più”.Ma il turismo, che vive di, guarda ancora più in là della Pasqua e dei ristori che sono degli indennizzi, degli aiutini, delle boccate d’ossigeno ma non possono certo andare avanti per sempre. La vera ripresa sembra affidata solo e soltanto al piano . Proprio nelle scorse ore i 27 leader dell’Unione europea si sono trovati d’accordo sul creare un documento digitale che funga da passaporto vaccinale con regole, criteri e concessioni uguali per tutti. «La direttiva politica è avere i passaporti digitali nei prossimi tre mesi - ha detto- tutti hanno concordato sul fatto che serva un documento digitale che certifichi il vaccino e che sia "" nei diversi Paesi europei. Ci aspettiamo che siano pronti per l'estate, ma non succederà che non si possa viaggiare senza. Una decisionea riguardo non è stata presa».Sicuro il presidente Bocca: «L’finisce solo con i vaccini. È in quel momento che l’Italia tornerà a essere meta preferita degli italiani e degli stranieri sperando che il futuro arrivi presto». Sul tema le associazioni di categoria sono unite: «Ancora una volta - sottolinea il presidente di Assoturismo- purtroppo, l’Istat aggiorna con nuovi record negativi le stime delle imprese del comparto dei servizi, con una flessione del fatturato di ben 12 punti nel 2020, cifre drammatiche in termini di perdite per tutta la filiera turistica. Bene, dunque, il monito di Draghi all’con la richiesta di un deciso cambio di passo ed una accelerazione sulla fornitura di vaccini, con l’Italia in prima linea per una intesa europea suivaccinali».Ancheè intervenuta sull'annuncio dell'Ue in merito al passaporto vaccinale: «Bene che in occasione del Consiglio Europeo, si sia parlato dei passaporti vaccinali, ma i tempi stringono - ha detto, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - dobbiamo far ripartire il prima possibile le nostre. È indispensabile intervenire rapidamente per costruire la ripartenza nei prossimi mesi e tenere in vita un settore ormai sfiancato da una crisi che dura ormai da un anno intero».Colaiacovo insiste anche sulla creazione di: «Altrettanto importante è procedere all’individuazione di corridoi sicuri per lo spostamento dei viaggiatori e ad unavaccinale per i lavoratori del settore alberghiero e del turismo in generale per garantire alto il livello di competitività dell’offerta italiana rispetto ad altre realtà europee che ad oggi hanno già previsto un piano diad hoc».