Ecco come ripartirà il Turismo: [in Grecia c'è già la prima isola covid-free], Kastellorizo

Kastellorizo

Boom di prenotazioni dai turisti inglesi prossimi alla "libera uscita"

Il caso Sardegna e il problema dei controlli

neanche due km c’è la costa turca, mentre Cipro è a un centinaio di km in linea d’aria. È la piccola isola di, famosa per essere stata il set del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (premio Oscar 1992), ed ora. Tutti i suoi abitanti hanno infatti ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer, nessuno escluso. Prende così consistenza, alla faccia dei negazionisti e no-vax di tutto il mondo, il progetto di Atene di puntare su un turismo covid-free, vaccinando in massa tutti gli abitanti delle località a vocazione turistica. A gionri sarannio completati i progetti turistico-sanitari per molte delle 1500 isole greche.E proprio le isole, con meno abitanti e più possibilità di controllare i movimenti delle persone rispetto alla terraferma,a gennaio e febbraio di quest’anno. Il governo greco ha valutato con attenzione il rischio che i piccoli centri medici siano sopraffatti da gravi casi di Covid e quindi ha fatto una scelta di sicurezza della popolazione (che nelle piccole località isolane non nemmeno ospedali raggiungibili facilmente) , ma ha anche giocato con determinazione la carta dei vaccini in vista, motore di ripresa e di ricchezza. E in Gracia ciò equivale al 20% del Pil.Basti solo pensare che indopo che il premier Boris Johnson ha annunciato una possibile riapertura ai viaggi dopo il 17 maggio, c’è stato un. Ovviamente perchè questa scelta stia in piedi è indispensabile che chi arriva nelle isole greche, come in altri luoghi covid-free ( da realizzare auspicabilmente anche in Italia ), sia vaccinato o abbia tamponi negativi recenti, altrimenti tutto rischierebbe di essere vanificato. E questo impone alcune riflessioni importanti su cosa fare in Italia. Nelle piccole isole si potrebbe seguire il modello greco, ma nel resto del Paese ci sono al momento troppi ostacoli.Pensiamo ad esempio a come lapotrebbe avere enormi vantaggi dalla scelta di diventare anch’essa un ". Ma per farlo occorre che tutta la popolazione sia vaccinata, il che essendo ai primi di marzo sembra abbastanza irrealistico, anche se è l’ unica regione oggi in fascia bianca , a parte due enclave rosse.Ma poi c’è il problema dei controlli di chi arriva. Per chi arriva in aereo non ci sarebbero problemi. Più complicato, visto anche il caso creato l’anno scorso, sarebbe fare accertamenti agli imbarchi dei traghetti. Ma con un po’ di organizzazione lo si potrebbe anche fare., c’è differenza e in ogni caso siamo sicuro che saremmo attrezzati per fare controlli 24 ore su 24? Non dimentichiamo che la seconda ondata della pandemia è partita proprio dalladove c’erano molti vip sbarcati dalle loro imbarcazioni in totale assenza di controlli.

Fondamentale il controllo di chi si muove o entra nei locali

Sta di fatto che la scelta della Grecia è più che lungimirante e tiene conto che il controllo dei movimenti è fondamentale. Una piccola isola è come se fosse naturalmente in lockdown e salvo pochi casi (pensiamo a Mikonos) non ha quasi mai rischi di assembramenti. Due condizioni che aumentano notevolmente i livelli di sicurezza e la conseguente immagine positiva che possono dare.

Se poi dai territori si potesse trasferire questa esperienza positiva anche ai locali che accolgono turisti e non, per molti hotel e ristoranti sarebbe facile poter riaprire. E questo nonostante l’ostilità di negazionisti o no-vax (che ancora sabato “infettavano” piazza duomo a Milano in un comizio vergognoso all’insegna del no-mascherina), nei mesi prossimi potrebbe diventare davvero l’elemento discriminante nell’offerta dei pubblici esercizi.



Vaccinazioni per il personale di hotel e ristoranti

Certo si deve fare i conti con un problema del personale che potrebbe non volersi vaccinare. E qui ai politici tocca trovare soluzioni, a partire dal neo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, come magari un equo scambio nei posti di lavoro fra locali che vogliono giocare la carta covid-free e chi no. Ciò che non può essere accettato, e su questo serviranno delle norme di tutela ad hoc, è che una volta terminata la fase di vaccinazione di massa volontaria, i gestori di locali covid-free si trovino obbligati a dover per forza accogliere chi non dia garanzie di non essere infetto. Ognuno deve libero di fare quello che ritine con la propria salute, ma non può pretendere di imporre le sue scelte di rischio agli altri. E comunque l’esempio delle isole greche (dove non c’è obbligo vaccinale) è lì a dimostrare che con civiltà e buon senso le cose si risolvono facilmente. Tutti si vaccinano sena problemi. Non risulta ci siano inconvenienti: E tutti sono più tranquilli e protetti.