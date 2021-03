Zona bianca? Al turismo non basta Prenotazioni al palo per Pasqua

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 16:31

S

La spiaggia di Cala Corsara in Sardegna

L'allarme della Costa Smeralda

La linea dura di Solinas

Ma le limitazioni spaventano ancora i turisti

cattata lain gran parte dell’Italia, solo laè riuscita a scamparla. Almeno per ora. Nonostante il protocollo di sicurezza messo in piedi dal governatore, infatti, la possibilità di trasferirsi nella propria seconda casa indipendentemente dalla zona in cui si trova ha già alzato il livello d’allarme in Costa Smeralda dove è atteso un maxi-esodo.Con oltre duemila seconde case sparse nel vasto territorio di, il comune della Costa Smeralda è stato il primo a lanciare l’allarme per il possibilein massa di turisti dalle zone rosse. Iper cui si teme l'assalto sono quelli di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Liscia di Vacca. A farsi portavoce dei timori degli amministratori locali è stato il sindaco di Arzachena,: «In questo momento delicato la rete deiagli ingressi dai maggiori scali dell'isola deve essere infallibile, perché il rischio è altissimo e dobbiamo difendere con tutte le nostre forze la zona bianca».Una premura in linea con quella del governatore della Sardegna, che dall’8 marzo ha implementato un sistema di sicurezza che si base su un’attività dirivolta a tutti iin arrivo sull’isola. Teatro principale di questa operazione i porti e gli aeroporti sardi. Qui, una volta poggiato piede a terra, il viaggiatore avrà a disposizione diversiper assicurarsi la permanenza: la presentazione di un certificato di avvenuta vaccinazione , i risultati di un tampone effettuato al massimo 48 ore prima, sottoporsi direttamente al test nelle zone d’arrivo oppure mettersi in autoisolamento per 10 giorni entro i quali dovrà effettuare comunque un test che accerti il suo stato di salute.che spaventano i turisti classici, quelli che andrebbero a rimpolpare le casse delle strutture ricettive come alberghi, hotel e resort. A due settimane dal lockdown di Pasqua (i giorni 3, 4 e 5 aprile saranno in rosso per tutta Italia), infatti, il polso del turismo rimane piatto. «Leper il periodo pasquale sono fino a ora pari a zero, i clienti italiani saranno bloccati a casa dalle restrizioni nazionali, mentre gli stranieri sono ancora ostacolati dalle troppe incertezze sulle misure sanitarie obbligatorie per sbarcare», ha affermato, presidente regionale dia L’Unione Sarda. Insomma, si verso unannunciato che costringe le imprese turistiche ad allontanare la partenza della stagione.A meno che non ci si accontenti del: «È l’unico possibile al momento», ha tagliato corto, presidente regionale dia L’Unione Sarda. D’altronde, la battaglia più importante al momento è quella relativa alla difesa della zona bianca: «Oggi ci troviamo nel mezzo del ciclone, in piena terza ondata e con il Paese bloccato dal virus. Dobbiamo considerare queste prime settimane come un inizio da non sprecare sul quale creare i presupposti di una ripartenza. Le imprese lo sanno», ha concluso Manca.Più speranzosi, invece, gliche puntano a fare en plein puntando sugli avventori sardi a cui aprire le porte dei propri ristoranti. Ma non a Pasqua, quando anche la zona bianca si tingerà di rosso per coerenza di patria.

Isreale, l'El Dorado del turismo

Nel frattempo, il vero El Dorado del turismo sembra essere Israele dove la vita sembra essersi ripresa la propria normalità (con tanto di tifosi allo stadio). Grazie ai grandi passi avanti fatti sul fronte della vaccinazione della popolazione, resta sì l’obbligo di girare con la mascherina sul volto ma tutto il resto sembra fantascienza alle nostre latitudini. I ristoranti hanno registrato boom di prenotazioni, anche grazie al fatto che sono state tolte le limitazioni sul numero di persone al tavolo e alla diffusione del green pass che permette alle persone che hanno già ricevuto le due dosi di vaccino (e atteso una settimana per la completa immunizzazione) di girare liberamente sul territorio. E nei locali.