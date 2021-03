La Sardegna conferma i test all'arrivo: «E ora acceleriamo sui vaccini»

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 15:11

N

La spiaggia di Pelosa in Sardegna

I risvolti pratici: preprare il certificato

Salute e turismo le priorità

Obiettivo: isola immunizzata

on proprio tutti erano d’accordo, ma alla fine inda lunedì scatteranno le operazioni di filtraggio per chi sbarca sull’isola. Il Governatoreha spinto su questa strada nonostanteavesse espresso perplessità per le lungaggini che si sarebbero generate.Cosa succederà? Succederà che gli “” dovranno presentare in aeroporto o al porto un test di negatività oppure sottoporsi in loco ed attendere l’esito. In caso di, via libera; in caso di positività scatta il protocollo. Il tutto per tutelare al massimo quella fascia bianca ottenuta dall’isola, prima regione inad accedervi.«Da lunedì - ha detto Solinas - se chi arriva ha già un certificato che attesti la negatività al virus fatto nelle 48 ore prima dell’, una volta arrivato passerà da un percorso rapido e potrà uscire immediatamente dall’. A chi non abbia avuto l’opportunità di farlo chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti e quindi dovrà andare inse è un asintomatico».Una scelta, quella della Sardegna, lungimirante in vista dell’col turismo che non vede l’ora di ripartire. Avendo la possibilità di testare con largo anticipo queste modalità si ha l’opportunità di oliarle al meglio per ridurre ogni tipo di pratica e di attesa. Primariamente però c’è l’obiettivo di diventare isola. Isolando il territorio non dovrebbe entrarci più nessun nuovo caso e nel frattempo - se verrà attuata una campagna vaccinale intensiva - anche i sardi potrebbero«Vogliamo agire in questo modo per difendere la salute pubblica - ha spiegato Solinas, che guida la prima Regione in zona bianca d'Italia - in questo modo non difendo solo la salute dei sardi ma delle migliaia di cittadini del mondo che vengono in Sardegna per trascorrere unae non è giusto che contraggano altro. Ad aprile scorso l’abbiamo detto e ci deridevano: essere un’isola il più delle volte è uno svantaggio. In questo caso invece potevamo andare a identificare gli accessi in porti e aeroporti perché sono un».Il tutto in attesa che dall'Europa arrivi un segnale di accordo e standardizzazione della proposta relativa al passaporto vaccinale. Una prima bozza dovrebbe circolare dal 17 marzo per poi essere presentata ufficialmente ai capi di stato e di governo entro il 25 dello stesso mese.L’auspicio del governatore è che la Sardegna diventi la prima isola di queste dimensioni interamente immunizzata. Per questo, ha infatti spiegato, «stiamo insistendo per avere la possibilità di investire in una campagna massiccia di». Sull’isola sono state attivati oltre 50 punti per le somministrazioni «così da poter immunizzare tutta la popolazione in 30, 45 giorni».