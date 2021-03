Bolzano, Campania, Valle d'Aosta: scattano i divieti alle seconde case

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 16:00

S

Bolzano, Campania e Valle d'Aosta bloccano gli accessi alle seconde case

Bolzano chiude: stesso trattamento per tutti

Il modello Valle d'Aosta

Campania, De Luca blinda il territorio

Sardegna zona bianca, partono i cambi di residenza

econde case sì,no. Ma alla fine ci si può andare? Nonostante la pubblicazione del Dpcm pasquale e delleda parte di Palazzo Chigi, il tema resta sempre caldo. Anzi, lo diventa ancor di più con l'avvicinarsi della Pasqua. Non è un caso, quindi, che sul tema le Regioni inizino a muoversi invietando gli spostamenti ai proprietari di seconde case che si trovino in zona rossa o arancione rafforzata (attualmente tutta la Penisola a esclusione della Sardegna). In gioco, oltre alla salute, anche la prossima stagione estiva.L'ultima a emanare un'di divieto allo spostamento nelle seconde case è stata la provincia autonoma di. Il presidenteha ribadito la necessità di tenere alta la guardia anche vista la presenza delle varianti in Alto Adige. «Attualmente gli altoatesini non possono lasciare i propri comuni e gli alberghi sono chiusi, sarebbe perciò difficilmenteconsentire a chi vive in altre regioni di raggiungere la seconda casa in Alto Adige», ha detto Kompatscher. Il presidente della provincia autonoma ha però sottolineato che l'attuale andamento è positivo , auspicando a breve il passaggio ine il ritorno degli spostamenti illimitati tra le Regioni.Ilda imitare è quello dellache, durante un incontro del Comitato ordine e sicurezza pubblica del 15 marzo, ha messo nero su bianco l'impossibilità per chi risiede fuori regione di accedere alle proprie seconde case nella valle. Una decisione che sembra stridere con l'attuale unica libertà concessa dal Dpcm di Pasqua. Eppure, la decisione rientra nella pienadelle Regioni di intervenire con provvedimenti restrittivi delle prescrizioni emanate dall’Esecutivo.Non solo, ma essende del tutto regolare e fondata, questa ordinanza emanata dal presidente di Regione,, permette di passare dalle parola ai fatti. Detto altrimenti:a tappeto ai varchi di accesso alla Valle d'Aosta. Obiettivo, avvicinarsi sempre più a quellasoltanto sfiorata negli ultimi monitoraggi.l’accesso alle seconde case, parallelamente all’avanzanzamento della campagna vaccinale, la Regione punta a preservare le condizioni per un possibile ritorno in giallo all’indomani della Pasqua.Dal 18 marzo (e fino al 5 aprile), inoltre, anche laseguirà il modello valdostano. Come stabilito dal governatore, saranno vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.Il tema è all'ordine del giorno anche in Costa Smeralda dove idei territori hanno lanciato un appello alla cautela relativamente all'esodo dei proprietari di seconde case verso l'unica zona bianca nazionale. Il piano di screening a tappeto messo a punto dal governatorerappresenta senza dubbio un passo in avanti rispetto alla stagione precedente, ma non mette al riparo completamente i territori.Lo dimostra il caso del Comune di Astrachena dove, in pochi giorni, all'sono arrivate una ventina di richieste di: dal continete all'isola. Tutto legale, ci mancherebbe. Ma l'aumento delle presenza richiede ulteriori monitoraggio che non possono fermarsi ai tamponi in porti e aeroporti (peraltro evitabili con l'isolamento volontario per 10 giorni dopo l'arrivo).