Aprire ristoranti e teatri ai vaccinati. Servono nuove regole per locali covid-free

Primo Piano del 16 marzo 2021

Turismo in sofferenza, ricadute su tutto il sistema economico

Garantire più libertà a chi è già vaccinato

Vacciniamo cuochi e camerieri

on solo la Grecia con le sue isole covid-free. Grazie allafatta in tempi record, anche Israele sta diventando una delle mete più interessanti per un. Sono pronte quindi campagne promozionali per aggiungere nuovi viaggiatori rispetto ai flussi tradizionali di tipo religioso, o più innovativi come quelli sportivi o gay-friendly. Ma più in generale è tutta la mappa europea e mediterranea del turismo a prepararsi allo sconvolgimento generato dalla pandemia.Un dato per tutti: la, classificandosi come la principale destinazione turistica del vecchio continente.per effetto del, mentre le notti in Germania sono state 261 milioni (-40%) e 144 milioni di Spagna che con un -69% si è piazzata al terzo posto.A pesare sul drammatico crollo delle presenze in Italia è stata ovviamente ladei pernottamenti dei non residenti, a fronte di un calo del turismo domestico del 36%. Un’assenza che ha determinato la crisi da profondo rosso di tutto il sistema turistico anche perché ha riguardato la. Con ricadute su tutto il sistema economico , visto che ad andare in default, oltre ad hotel e ristoranti, è stata tutta la fascia del commercio di lusso, concentrato in particolare nelle città d’arte che sono state le più colpite.Orae ogni speranza è più che mai rimandata all’estate, sempre che la campagna vaccinale prosegua nonostante il “caso” AstraZeneca . Ma è evidente che. Da tempo insistiamo sulla necessità che l’Europa vari al più presto un, per salvare le vacanze degli italiani e quelle degli stranieri in Italia. Bisogna che con urgenza si consenta agli europei di muoversi in sicurezza all’interno o all’esterno dell’Ue, per lavoro o turismo. Ne va anche della tenuta del sistema agroalimentare nel suo complesso visto che un terzo delle spese durante le ferie riguardano proprio il cibo, soprattutto pranzi e cene al ristorante.Ma in attesa dell’estate, e magari approfittando di questo lockdown che di fatto ci blocca in casa o nei luoghi di lavoro, è assolutamente necessario(evitando magari il classico fai da te regionale, come nel caso della Sardegna). Parliamo di almeno 7 milioni di persone a cui, dosi, permettendo, se ne potrebbero aggiungere 2-3 milioni a settimana.Negli Stati Uniti sono già state date indicazioni per cui i vaccinati possono anche riunirsi fra loro al chiuso e, fatte salve le procedure di sicurezza, possono quindi anche andare al ristorante o a teatro . E per l’estate in tutti gli States le attività e il turismo saranno di nuovo in piedi.Perché noi restiamo in silenzio? Il comparto più martoriato da questa pandemia potrebbe con gradualità ripartire offrendo servizi a chi può accedervi.. Già perché il silenzio di Governo e Regioni su questo tema è dovuto forse al fatto che hanno paura di non sapere fare con rigore i controlli nei locali, come purtroppo attestano i casi della movida selvaggia dei giorni scorsi.C’è ovviamente anche la questione centrale della, ad esempio. Ma anche su questo tema serve chiarezza. Al di là dell’obbligatorietà o meno, c’è una questione di opportunità: vogliamo salvare l’economia italiana e quindi, prioritariamente, il turismo oppure no? Se lo vogliamo fare è tempo di pensare che,. Per garantire le ferie di tutti gli italiani (e poter ospitare gli stranieri) è meglio