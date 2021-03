Altro che green pass per i viaggi. L'Europa si blinda per Pasqua

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 17:15

In Gran Bretagna multa da oltre 5mila euro per chi viaggia all'estero

Gran Bretagna: niente viaggi dal 29 marzo

Francia e Germania: limitazioni fino a Pasqua

La Grecia fa da sola

Ryanir: green pass non necessario sui nostri voli

Sardegna e Firenze, diverse tinte di rosso

ltro che. L’Europa siancora una volta nel bel mezzo del picco della terna ondata. Fra lockdown nazionali, divieti di spostamento, frontiere chiuse e zone rosse locali, dalla Gran Bretagna all’Italia, passando per Germania e Francia la libertà di movimento sembra ancora unche solo la velocizzazione della campagna vaccinale può dissolvere.Ad alzare i primi muri è stato ilche, da lunedì 29 marzo vieterà (se non per motivi di urgenza) ognial di fuori dei confini nazionali. Per i trasgressori la minaccia di unapari a 5.800 euro. Il bando resterà in vigore fino alla fine di giugno, allungando così il precedente divieto diall’estero in vigore fino al 17 maggio.La scelta di Londra è stata dettata dalla necessità di difendere l’equilibrio appena raggiunto grazie a una campagna didi massa che ha raggiunto ormai metà della popolazione adulta (e il 22 marzo registrava solamente 17 morti a causa del virus). Un primato a livello europeo che il premierè pronto a difendere anche a rischio di far saltare la stagioneestiva. Tanto che Oltremanica sarebbero pronti a definire come zona rossa tutto il continente. Scelta che obbligherebbe le persone in viaggio verso l’isola a due settimane di quarantena all’arrivo da pagare di tasca propria in hotel designati.Prodromi di quello che potremmo aspettarci per l’, quando dovrebbe entrare in funzione un sistema “” con cui verranno elencati i Paesi in cui è possibile recarsi. Meccanismo solo teorico per il momento (se ne parlerà il 12 aprile), ma che ha già avuto le prime conseguenze: diverse compagnie aeree britanniche, tra cui, hanno deciso di tagliare diversi voli e tratte previste per l’estate.Anchehanno annunciato nuove strette. Il 19 marzo Parigi ha fatto scattare lepiù dure sulla capitale e altri 16 dipartimenti per un periodo di almeno quattro settimane. Aperti solo i negozi di prima necessità, compresi librerie e negozi di musica. Rimarranno aperte anche le scuole, ma i licei funzioneranno con la presenza della metà degli alunni. Sarà consentitoentro 10 chilometri dalla propria abitazione.In Germania, invece, nuove misure restrittive fino al 18 aprile (ma non è esclusa unaal 24) per tentare di abbassare la misura di contagio. Similmente a quanto accadrà in Italia, anche Berlino ha deciso di stringere le maglie nel periodo di(dall’1 al 5 aprile con i negozi di alimentari aperti solo il 3) con il divieto di spostamenti fra un territorio e l’altro. Tema, quest’ultimo, che ha fatto scoppiare ladal momento che se non è possibile passare da un Lander all’altro, è però possibile prenotare le vacanze alleche sono state tolte dalla lista delle zone ad alto rischio facendo andare in tilt le prenotazioni.Dall'altra parte della barricata anti-Covid c'è lache si prepara a varare una misura che renda possibile l'ingresso nel Paese ellenico senzadi tampone né quarantene per tutti quei turisti vaccinati provenienti da Israele e da altri Paesi Ue. Non è ancora chiaro da quando sarà in vigore lama di sicuro il governo greco sta insistendo per velocizzare la pratica. In ballo, l'utilizzo dell'unico strumento utile per la ripresa del turismo, settore che vale un quinto dell’intera economia greca.Caos che rende sempre più urgente il tentativo di, a livello europeo almeno, la possibilità di spostarsi da un paese all’altro. Ladi green pass presentata il 17 marzo rischia infatti di non tenere il ritmo delle decisioni delle singole nazioni. Tanto che, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate sugli scali pugliesi di Bari e Brindisi, per bocca del direttore commerciale, ha fatto sapere che «sui nostri voli non sarà richiesto un passaporto vaccinale, perché riteniamo che sotto il libero movimento che è garantito in Europa non dovrebbero esserci questi limiti».Intanto, anche in Italia si preparano nuove strette . A rischiare di più è la città di: «C’è una tendenza di crescita deinell’area fiorentina, siamo vicini ai 400 casi positivi al giorno, c’è una pressione in lieve crescita anche nelle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda l’indice Rt siamo vicinissimi a 1,25. Firenze non si è mai avvicinata così tanto ai livelli di zona rossa». A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Firenze,. «Credo ci siano margini per poter mettere in campo delle misure ed evitare laper tutta la Regione. Con il presidente della Toscana Giani ci vedremo e faremo il punto su tutta la situazione», ha aggiunto il primo cittadino.Più complessa la situazione della Sardegna . Sull’isola, dopo l’abbandono della(unica Regione che era riuscita a raggiungere l’obiettivo in Italia) e l’assalto dei proprietari di seconde case (per niente "impauriti" dallo screening di massa messo a punto dal governatore Solinas) rispunta l’incubo zona rossa. Almeno per il comune di, nel Sassarese. Qui, il sindacoha annunciato su Facebook nuove restrizioni fino al 6 aprile (dopo che il 6 marzo il paese era riuscito a lasciarsi alle spalle il lockdown). «Sappiamo di chiedere un ennesimo, dolorosissimo, sacrifico a tante famiglie e attività, e auspichiamo che la Regione ci possa supportare una volta che, terminata l’emergenza sanitaria, dovremo affrontare quella economica». Bono è il sesto comune sardo in