Sardegna, stop alle seconde case: l'isola sceglie la linea dura

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 09:01

L

La Sardegna ha deciso lo stop per le seconde case

Valle d'Aosta, Campania e Bolzano gli esempi

La nuova ordinanza di Solinas

Una veduta aerea di Santa Teresa di Gallura

Le richieste del territorio

, unica Regione italiana in, ha scelto la linea dura: i proprietari dinon residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone.L'ordinanza adottata dal presidente, valida dal 18 marzo al 6 aprile, si pone sulla scia di quanto già messo in pratica dache da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decreto del Governo che lascia la possibilità di raggiungere le seconde case di proprietà anche se fuori regione e in zona rossa.L'ordinanza di Solinasi controlli agli arrivi già predisposti a partire dall'8 marzo (con una campagna dia tappeto dedicata a tutti i viaggiatori che intendessero sbarcare sull'isola). Come? I vettori aerei e gli armatori delle linee marittime acquisiranno dai passeggeri l'avvenuta registrazione sullaSardegna Sicura ma anche lache attesti i motivi per cui si viaggia e il possesso dei requisiti previsti dal Dpcm 2 marzo 202 1 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza. In assenza di questi requisiti sarà vietato l'imbarco.Il presidente della Regione, che ha firmato l'ordinanza nella serata del 17 marzo (stesso giorno in cui in Europa si discuteva la prima bozza di green pass ), ha deciso diil corpo forestale a supporto del personale dell'Ats nelle attività die controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico. Un ruolo è assegnato anche aiche, in qualità di autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul rispetto dell'ordinanza sui test obbligatori, monitorando il rispetto delladomiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari. Il Corpo forestale farà la stessa cosa nelle aree rurali e costiere.Da più parti (compresa unasu Change.org) era arrivata ladi misure più stringenti per preservare la Sardegna dall'esodo di arrivi dalla Penisola; al momento in prevalenza zona rossa. La prossimità della, combinata con la stretta decisa dal Governo con il Dpcm in vigore dal 15 marzo , ha spinto infatti molti proprietari di seconde case (circa 220mila, concentrate soprattutto in Gallura e nel Sassarese) a spostarsi qui per trascorrere con maggiore libertà l'arrivo della. Tanto che, nel comune di Arzachena , si erano registrate anche le prime richieste all'Anagrafe per il cambio dial fine di sfruttare questo piccolo vantaggio (del tutto legale).Un esodo che aveva riportato la Sardegna alladi ripetere quanto accaduto nell'estate del 2020 (con un picco di contagi che aveva di fatto travolto l'isola fino a quel momento risparmiata dalla fase più acuta della pandemia).Ad anticipare Solinas, e i contemporanei contrasti all'interno del governo regionale, era stato il sindaco di Sant'Antioco,, che aveva firmato un'ordinanza che prevedeva una stretta ulteriore per chi arriva da zone rosse, arancioni o dall'estero, prevedendo l'obbligo diper 10 giorni sull'isola a sud ovest della Sardegna anche se si è in possesso di tampone antigenico-rapido negativo. Sono escluse dall'isolamento le persone già vaccinate e chi arriva per motivi di lavoro, necessità o salute dimostrabili con l'autocertificazione.