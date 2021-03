Da Cagliari a Rimini ognuno per sé. Per l'estate siamo al fai da te

Primo Piano del 20 marzo 2021 | 12:07

Troppe incertezze per i turisti

Le spiagge rischieranno di restare vuote e senza stranieri....

na precisazione a scanso di equivoci. Siamo stati i primi in Italia a proporre une la garanzia digrazie a massicce campagne di vaccinazione. E a maggior ragione lo ribadiamo ora che la contrarietà iniziale di tanti si è trasformata via via in un flusso costante di richieste e sostegni. A oggi però la politica non ha ancora deciso cosa fare e gli stessi operatori sono divisi. Un’incertezza che metteche, oggi più che mai,Secondo un andazzo tipicamente italiano ognuno va per la sua strada e le autorità regolatorie (termine che oggi sembra coprire come una foglia di fico chi deve decidere) tacciono, in attesa di non si sa che cosa. Probabilmente, a giugno, quando i giochi saranno già fatti. Comprese le prenotazioni di italiani e stranieri.Eppure, in altri Paesi non hanno certo aspettato la lenta burocrazia dell’Europa per muoversi. Le isole greche stanno registrando l’overbooking per l’estate. E lo stesso avviene in Spagna con le Baleari invase da prenotazioni di tedeschi e inglesi. E appena fuori dai confini comunitari c’è il caso di Israele quale novella terra promessa fuori dalla pandemia.Da noi che si fa invece? Chiudiamo e ci rinchiudiamo mandando pessimi segnali a tutto il mondo. Ancora una volta a guidare questo carro della schizofrenia è la Regioneche, dopo avere avviato una strategia di controllo degli accessi , ha fatto i conti con l’incapacità di gestirla, come già successo l’anno scorso. Dopo aver stabilito che per sbarcare sull’isola occorre essere vaccinati o essere negativi ai test, la giunta regionale si è infatti precipitata aPur in un periodo con gli spostamenti al minimo storico, la Sardegna non è assolutamente in grado di controllare gli sbarchi dai traghetti. E figuriamoci cosa potrebbe succedere d’estate con movimenti dieci volte più numerosi e con in più tutti i porti turistici aperti, dove già l’anno scorso non era stato fatto alcun controllo scatenando poi i picchi di contagi in Costa Smeralda.La giunta regionale diha così deciso di, pur essendo in una regione in zona bianca al momento della decisione e quindi senza divieto di accesso. Una scelta discutibile sul piano costituzionale e che si spera venga al più presto impugnata da Governo per evitare un fai da te anarchico delle diverse regioni. La scelta di Cagliari apre fra l’altro la strada ad una serie di valutazioni sull’inaffidabilità della Regione che, guarda caso, pur avendo in quel momento il vantaggio di essere come detto l’unica in zona bianca, è anche l’in rapporto alla popolazione. E questo alla lunga. E alla fine si scopre che quello Solinas e dei suoi assessori era solo un bluff, visto che in pochi giorni da bianca la Sardegna è precipitatata ad arancione . quasi a comferma che nell'isola non è possibile controllare nulla. Altro che aprire ai ristoranti, illudendoli, fino alle 23!Ma il caso Sardegna è solo uno dei tanti esempi di incoerenza e piccola furbizia dell’Italia.. In penisola sorrentina si lavora ad esempio per avere tamponi per ospiti e personale, così da prefigurare un’area quasi covid-free, mentre i colleghi di Rimini bocciano ogni ipotesi di passaporto covid., presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, è più che chiaro: «Eleviamo gli standard di sicurezza delle nostre strutture e rispondiamo alle sollecitazioni in tal senso rivolteci dai tour operator. Il progetto consentirà di proteggere ulteriormente gli alberghi dalla diffusione del Covid-19 e di offrire ai viaggiatori una vacanza al riparo dai timori legati al virus. Così la penisola sorrentina si rilancia come modello di ospitalità italiana».Nettamente contraria al passaporto vaccinale è invece, presidente di Federalberghi di Rimini (il più grande polo di hotel in Italia), per la quale sarebbe «una grande discriminazione e potrebbe fortemente limitare le prenotazioni che già si annunciano inferiore agli standard di prima della pandemia. Aumenteremo i nostri livelli di sicurezza e piuttosto cercheremo di diventare una località covid-free».e alavorano invece la Regione Lazio e il Comune di Roma, che puntano anche a protocolli specifici con albergatori e ristoratori. E questo per tentare di riattivare un comparto che l’anno scorso è crollato di oltre il 70% del suo fatturato. Il tutto però anche qui con incertezza perché sia il Governatoresia la Sindacapreferiscono aspettare che la Commissione europea approvi le regole della green card... ma a quel punto potrebbe essere troppo tardi anche per Roma.